Für die Silvesterparty: Alle Champagner-Cocktails, die du kennen musst
Grundsätzlich darf man der Meinung sein, dass ein guter Champagner einfach so getrunken werden sollte. Genüsslich denke ich an jene Einladung an eine französisch-englische Hochzeit in der Picardie zurück: Von 7 Uhr Abends bis 4 Uhr morgens habe ich ausschliesslich Champagner getrunken. Ausschliesslich. Und am Morgen danach hatte ich notabene keinen Kater. Champagne! Tout le monde!
Die alt-ehrwürdigen Champagner-Cocktails gehören aber nichtsdestotrotz zu den absoluten Drinks-Klassikern und sind zudem verdammt noch mal doch sehr, sehr fein. Und zudem so was von passend für einen Silvester-Apéro oder eine Neujahrs-Party! Hier kommen 16 Klassiker!
Champagne Cocktail
Der Ur-Vater aller Champagner-Cocktails!
Zutaten:
- 1 Zuckerwürfel
- 1 paar Schuss Angostura Bitters
- Champagner
Zubereitung:
Ein Zuckerwürfel in ein Champagner-Flute geben und grosszügig mit Angostura beträufeln. Das Glas mit Champagner auffüllen.
Kir Royal
Zutaten:
- 1cl Creme de Cassis
- Champagner
Zubereitung:
Creme de Cassis in ein gekühltes Champagner-Flute geben. Das Glas vorsichtig mit Champagner auffüllen.
French 75
Nach dem Canon de 75 mm modèle 1897 benannt, jener französischen Feldkanone des Ersten Weltkriegs, das als erstes modernes Artilleriegeschütz und als Symbol für das Aufhalten der deutschen Invasion gilt.
Dieser Cocktail wurde während des Ersten Weltkriegs in der berühmten Harry's New York Bar in Paris erfunden, wo er sich zunächst bei alliierten Piloten grosser Beliebtheit erfreute.
Zutaten:
- 3cl Gin
- 2cl Zitronensaft
- 1cl Zuckersirup
- 1dl (ca.) Champagner
Zubereitung:
Gin, Zitronensaft und Zuckersirup in einen mit Eisstücken gefüllten Cocktailshaker geben, gut schütteln und in ein Champagner-Glas abseihen; mit Champagner auffüllen. Nach Belieben mit einer Cocktail-Kirsche garnieren.
Grand 75
Wie der French 75, nur mit Grand Marnier statt Gin. Denn eigentlich – eigentlich – wird mit der Beigabe von Gin das Französische abgeschwächt. Der Orangenliquer Grand Marnier, hingegen, ist tout-français!
Zutaten:
- 3cl Grand Marnier
- 2cl Zitronensaft
- 1dl (ca.) Champagner, eiskalt
Zubereitung:
Grand Marnier und Zitronensaft in ein Champagner-Glas geben; mit Champagner auffüllen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.
French 65
Und hier eine «75»-Abwandlung mit etwas Angostura-Herbheit:
Zutaten:
- 3cl Cointreau
- 6 Tropfen Angostura Bitters
- 1dl (ca.) Champagner
Zubereitung:
Cointreau und Bitters in einen mit Eisstücken gefüllten Cocktailshaker geben, gut schütteln und in ein Champagner-Glas abseihen; mit Champagner auffüllen. Mit einer Zitronenzeste garnieren.
St.Germain Cocktail
Zutaten:
- 4cl St.Germain-Holunderlikör
- 6cl Champagner
- Club Soda
Zubereitung:
St.Germain und Champagner in ein mit Eiswürfeln gefülltes Collins-Glas geben und vorsichtig verrühren. Mit Sodawasser auffüllen und mit einer Zitronenzeste garnieren.
Black Velvet
Schwarzes Bier und Champagner. Der wohl kerligste aller Cocktails. James Bond trinkt ihn. Noch Fragen?
Zutaten:
- Guinness
- Champagner
Zubereitung:
Ein Glas bis zur Hälfte mit Bier füllen. Den Rest mit Champagner auffüllen. (Dabei empfiehlt es sich, den Champagner über einen Löffelrücken in das Glas einzuschenken.)
Americana
Nein, nicht Americano, sondern Americana. Weiblich. Und die geht wie folgt:
Zutaten:
- 1cl Bourbon
- 1 TL Ahornsirup
- 1 Schuss Angostura Bitters
- 5cl Prosecco
- 1 Kirsche
Zubereitung:
Bourbon, Ahornsirup und Angostura in ein Cocktailglas geben und mit Prosecco auffüllen. Mit einer Kirsche garnieren.
Seelbach
Zutaten:
- 3cl Bourbon
- 1.5cl Cointreau
- 4 Schuss Angostura Bitters
- 3 Schuss Peychaud’s Bitters
- Champagner
Zubereitung:
Bourbon, Cointreau und Bitters in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben und vorsichtig umrühren. In ein gekühltes Champagner-Flute oder -Coupe abseihen. Mit Champagner auffüllen und mit einem Stück Zitronenzeste garnieren.
Death In the Afternoon
Und wieder einmal einer dieser Hemingway-Drinks! Lassen wir den Literaten doch selbst zu Wort kommen!
Und dann:
Atomic Champagne Cocktail
So gut, dass es gar einen Song dazu gibt. Und was für einen! Slim Gaillard's «Atomic Cocktail»:
Zutaten:
- 4cl Wodka
- 4cl Cognac
- 1 TL Sherry
- 4cl Champagner
Zubereitung:
Wodka, Cognac und Sherry in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktail-Shaker geben und vorsichtig umrühren. In ein gekühltes Cocktailglas abseihen. Mit dem dreiäugigen Fisch vom Simpsons-Spielzeugset garnieren.
Bellini
Etwas sommerlich vielleicht, aber prickelnd genug für die Silvesterparty.
Zutaten:
- 1/2 Pfirsich
- Prosecco
- Bei Bedarf ein Schuss Pfirsichlikör
Zubereitung:
Das Pfirsichstück schälen, im Mixer pürieren und durch ein Barsieb in ein mit Eiswürfeln gefülltes Rührglas streichen. Das Fruchtpüree mit dem Likör und dem eiskalten Prosecco vorsichtig verrühren. In ein Champagner-Flute abseihen.
Nomayo
Zutaten:
- 4cl Plymouth Gin
- 2cl St.Germain-Holunderlikör
- 2cl Apérol
- 1cl frisch gepresster Zitronensaft
- Champagner
Zubereitung:
Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein Martini- oder Coupe-Glas abseihen. Etwas Champagner obenauf schwimmen lassen und mit einer Limettenzeste garnieren.
Mimosa
Zutaten:
- 6cl frisch gepresster Orangensaft
- 1,2dl Champagner
- Ev. 1 TL Grand Marnier
Zubereitung:
Orangensaft in ein gekühltes Champagner-Flute geben. Mit Champagner auffüllen. Bei Bedarf etwas Grand Marnier beigeben.
Barbotage
Zutaten:
- 2cl Cognac
- 1 TL Grand Marnier
- 1,2dl Champagner
Zubereitung:
Cognac und Grand Marnier in ein gekühltes Champagner-Flute geben. Mit Champagner auffüllen.
Air Mail
Zutaten:
- 6cl Golden Rum
- 1,5cl frisch gepresster Limettensaft
- 1 TL Honig
- 1,5dl Champagner
Zubereitung:
Rum, Limettensaft und Honig in ein mit Eiswürfeln gefülltes Rührglas geben und gründlich rühren. Mit dem Eis in ein Cocktail- oder Coupe-Glas geben und mit Champagner auffüllen.