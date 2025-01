Dichte Wolken hängen über Downtown Los Angeles. Das Feuer hat im ganzen Country Los Angeles grossen Schaden angerichtet. Bild: keystone

«Eine tragische Zeit in unserer Geschichte»: Die Feuer in Los Angeles toben weiter

Die Waldbrände im Umkreis der US-Metropole Los Angeles verbreiten sich bei Tagesanbruch weiter. Zehntausende Menschen flüchten vor den Flammen, zwei Menschen sind bereits gestorben.

Auch bei Tagesanbruch verbreiten sich die Feuer in Los Angeles weiter, angefacht von starken Winden. Insgesamt haben sich im Umkreis der Metropole Los Angeles vier Feuer entfacht. Laut dem Feuerwehrchef sind zwei Menschen gestorben, und eine «grosse Anzahl» an Menschen verletzt. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Über 1000 Gebäude haben die Feuer bereits zerstört, berichtet die Los Angeles Times.

Wasser vorübergehend ausgegangen

Im Stadtteil Pacific Palisades hat sich eines der grössten Brände entfacht. Gegenüber CNN schätzt ein Klimaexperte, dass alleine dieser Brand der teuerste Buschbrand der US-Geschichte werden könnte. Im wohlhabenden Stadtteil Pacific Palisades wohnen bekannte HollywoodStars wie Tom Hanks, Jennifer Aniston und Bradley Cooper.

Starke Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde haben die Feuers weiter beschleunigt. Zudem sind über Nacht temporär alle Feuerwehrhydranten in der Nachbarschaft Palisades ausgefallen. Der Tank konnte nicht schnell genug gefüllt werden, da die Nachfrage zu gross war, heisst es von der zuständigen Behörde.

Feuerwehr rechnete nicht mit dieser Katastrophe

Das Feuerwehrdepartement hat laut eigenen Angaben nicht mit diesen Ausmassen der Katastrophe gerechnet. «In Los Angeles County gibt es nicht genug Feuerwehrleute, um vier Brände dieses Ausmasses zu bekämpfen», heisst es gegenüber CNN. «Das LA County Fire Department war auf ein oder zwei grössere Buschbrände vorbereitet, aber nicht auf vier, vor allem angesichts der anhaltenden Winde und der geringen Luftfeuchtigkeit.»

Ein Haus steht in Flammen in Malibu, Kalifornien. Bild: keystone

Der Polizeichef der Stadt Los Angeles, Jim McDonnell, bestätigt an einer Medienkonferenz, dass die Stadt mit «noch nie dagewesenen Bedingungen» konfrontiert ist. «Dies ist eine tragische Zeit in unserer Geschichte hier in Los Angeles», sagt er weiter, wie CNN berichtet. Er ruft die Einsatzkräfte dazu auf, zusammenzuhalten und das beste zu geben.

Bewohner nutzen ihre Schläuche, um die Flammen von ihren Häusern fernzuhalten. Bild: keystone

Die Ursache der Feuer und das genaue Ausmass der Schäden ist noch unklar. Im Laufe des Vormittags werden die Winde von bis zu 130 Kilometern pro Stunde anhalten, berichtet die Los Angeles Times. Am Nachmittag rechnen Meterologen dann mit einem Rückgang der starken Winde, was die Löschung der Feuer vereinfachen wird. (nzu)