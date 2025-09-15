freundlich16°
Emmy Awards 2025: Das sind die Gewinnerinen und Gewinner

Owen Cooper, winner of the award for outstanding supporting actor in a limited or anthology series or movie for &quot;Adolescence,&quot; poses in the press room during the 77th Primetime Emmy Awards o ...
Der 15-jährige Owen Cooper wurde bei den Emmys ebenfalls ausgezeichnet für seine Rolle in Adolescence.

«Adolescence» räumt ab – hier sind alle Emmy-Gewinnerinnen und
-Gewinner

Die Emmy-Verleihung ist die prestigeträchtigste in der TV- und Streamingbranche. Heute Nacht (Schweizer Zeit) wurden sie vergeben – hier findest du eine Übersicht zu den Ausgezeichneten.
15.09.2025, 07:5115.09.2025, 07:53
Inhaltsverzeichnis
Beste Miniserie: AdolescenceBestes Drama: The PittBeste Comedy: The StudioWeitere Auszeichnungen

Beste Miniserie: Adolescence

Das Drama «Adolescence» hat bei der Emmy-Verleihung in Los Angeles den Preis für die beste Miniserie oder Anthologie erhalten. Die beim Streaming-Anbieter Netflix verfügbare Serie erzählt in vier Teilen jeweils aus einer anderen Perspektive vom Mord an einer Teenagerin durch einen Mitschüler.

Stephen Graham, center, and the cast and crew of &quot;Adolescence&quot; accept the award for outstanding limited or anthology series during the 77th Primetime Emmy Awards on Sunday, Sept. 14, 2025, a ...
Die «Adolescence»-Crew mit Stephen Graham, der zum besten Hauptdarsteller gekürt wurde.

Jungdarsteller Owen Cooper hatte zuvor für seine komplexe Darstellung des Täters den Preis als bester Nebendarsteller in einer Miniserie gewonnen. Der 15-Jährige ist damit laut der Television Academy der jüngste männliche Schauspieler, der je einen Emmy-Schauspielpreis bekam. Sein Serienvater Stephen Graham gewann zudem die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller einer Miniserie. Die Serie wurde auch für Regie und Drehbuch prämiert.

Stephen Graham ist der Erfinder von «Adolescence» und ein traumhaft guter Mensch

Die US-TV-Preise definieren Miniserien als vollständig abgeschlossene Reihen und Anthologien als Serien, die aus mehreren in sich geschlossenen Staffeln bestehen.

Bestes Drama: The Pitt

Die in Echtzeit erzählte Krankenhaus-Serie «The Pitt» hat den Award als beste Dramaserie des Jahres gewonnen. Die 15-teilige Reihe spielt in der Notaufnahme eines fiktiven Hospitals in Pittsburgh und wurde in den USA für ihre humanistische Handlung und die einfühlsamen Figuren gefeiert. Die Serie setzte sich gegen das favorisierte Biotech-Bürodrama «Severance» (AppleTV+) und gegen die Luxusurlaub-Satire «The White Lotus» (Sky Atlantic) durch.

Zuvor hatte auch Noah Wyle den Preis als bester männlicher Hauptdarsteller in einer Dramaserie gewonnen. Er war bereits vor einem Vierteljahrhundert fünf Mal erfolglos als John Carter in «Emergency Room» nominiert gewesen und konnte nun zum ersten Mal die Statuette mit nach Hause nehmen. Katherine LaNasa spielt in «The Pitt» eine Krankenschwester und gewann den Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie. Die Serie läuft in den USA beim Streaming-Anbieter HBO Max und hat in Europa noch keinen bestätigten Sendeplatz.

Beste Comedy: The Studio

Die Satire «The Studio» hat in Los Angeles den TV-Preis Emmy als beste Comedyserie des Jahres gewonnen. Insgesamt erhielt die Serie für ihre Debüt-Staffel 13 Emmys, ein neuer Rekord für eine Comedy in einem einzigen Jahr.

Zuvor konnte Schauspieler Seth Rogen, der auch als Co-Autor an der Serie mitgewirkt hat, bereits einen Preis als bester männlicher Hauptdarsteller, Autor und für die beste Regie in einer Comedy gewinnen.

Seth Rogen, center, and the team from &quot;The Studio&quot; accept the award for outstanding comedy series during the 77th Primetime Emmy Awards on Sunday, Sept. 14, 2025, at the Peacock Theater in L ...
Die «The Studio»-Crew mit Seth Rogen.

Rogen spielt in «The Studio» auf AppleTV+ den frisch ernannten Chef einer grossen Filmproduktionsfirma, der einen Spagat zwischen Kunst und Kommerz schaffen will. Die Serie ist geprägt von vielen Stars, die in Gastauftritten sich selbst spielen, darunter Martin Scorsese, Zac Efron und Charlize Theron.

Weitere Auszeichnungen

Beste Talkshow

Schöner Erfolg für Stephen Colbert: Mit seiner «The Late Show» gewann er die Auszeichnung für die beste Talkshow. Für den Moderator und Satiriker ist die Verleihung bittersüss, denn seine Show wird vom ausstrahlenden Sender CBS abgesetzt. Es wird gemutmasst, dass es sich um eine politische Massnahme handelte, um Donald Trump zu gefallen – Colbert hatte den US-Präsidenten immer wieder ins Visier genommen.

Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert zum Emmy-Auftakt

Beste Hauptdarstellerin Miniserie

Diesen Titel staubte Cristin Milioti für ihre Rolle in der Produktion «The Penguin» ab.

epa12378976 US actor Cristin Milioti accepts the Emmy award for Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie for The Penguin during the 77th annual Emmy Awards ceremony held at t ...
Bild: keystone

Beste Hauptdarstellerin Drama

Den Emmy für die beste Drama-Hauptdarstellerin ging an Britt Lower für ihre Darbietung in «Severance».

epa12378260 US actor Britt Lower, winner of the award for outstanding lead actress in a drama series for &#039;Severance,&#039; poses with their award in the press room during the 77th annual Emmy Awa ...
Bild: keystone

Beste Hauptdarstellerin Comedy

Als beste Comedy-Hauptdarstellerin konnte Jean Smart aus «Hacks» reüssieren.

epa12378269 US actor Jean Smart poses with the Best Actress in a Comedy Series award for Hacks, poses with their award in the press room during the 77th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock ...
Bild: keystone

(sda/dpa/con)

