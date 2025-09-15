Stephen Colbert wurde bei den Emmys sehr freundlich vom Publikum empfangen. Bild: keystone

Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert zum Emmy-Auftakt

Mit Standing Ovations und einem «Stephen, Stephen»-Sprechchor haben die Hollywood-Stars bei den Emmy Awards Late-Night-Moderator Stephen Colbert gefeiert.

Mehr «International»

«Wenn ich gerade eure Aufmerksamkeit habe: Stellt irgendjemand hier neue Mitarbeiter ein?», scherzte der 61-Jährige als Anspielung darauf, dass der Sender CBS vor zwei Monaten bekanntgegeben hatte, seine «Late Show» im Mai 2026 einzustellen.

Der Schritt hatte viel Kritik ausgelöst, weil Colbert als Kritiker von Donald Trump gilt und viele Branchenkenner vermuteten, dass CBS aus Rücksicht auf den US-Präsidenten gehandelt habe. Die TV-Preise werden in den USA ebenfalls auf CBS ausgestrahlt.

Die ersten Preise des Abends gingen für die besten Hauptrollen in Comedy-Serien an Seth Rogen in der Hollywood-Satire «The Studio» und Jean Smart als Comedienne in «Hacks». Die Primetime Emmy Awards gelten als wichtigste TV- und Streaming-Preise der Welt. (sda/dpa)