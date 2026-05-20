Dieses Bild von Banksy kommt in der Nacht auf Donnerstag unter den Auktionshammer. Bild: Courtesy of Fair Warning

Heute Nacht entscheidet sich, wie es mit Banksy nach der Enthüllung weitergeht

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Am 13. März dieses Jahres wurde der wohl bekannteste Street-Art-Künstler aller Zeiten enttarnt. Aus dem ominösen und schwer greifbaren Künstler Banksy wurde der Mittfünfziger Robin Gullingham aus Bristol. Nach jahrelanger Recherche publizierten Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters einen Artikel, der wenig Zweifel an der nun offengelegten Identität des Künstlers zulässt.

Der Brite, der nach einer Namensänderung heute David Jones heisst, hat sich selbst noch nicht zum Reuters-Text geäussert. Banksys Firma «Pest Control», welche für die Autorisierungen seiner Werke zuständig ist, lässt jedoch verlauten, Banksy selbst habe zu den Enthüllungen «nichts zu sagen».

Banksy-Versteigerung soll bis zu 18 Millionen Dollar einbringen

Viele Fans und Sympathisanten des Künstlers äusserten ihr Unverständnis darüber, dass die Reuters-Journalisten die Privatperson hinter Banksy an die Öffentlichkeit zu zerren versuchten. Während die Frage nach dem Zweck dieser Enttarnung im Internet hitzig diskutiert wurde, stellte sich in den Kreisen gutbetuchter Kunstsammlerinnen und -sammler eine ganz andere Frage: Was bedeutet dies für den Marktwert von Banksys Werken?

Eine Antwort auf diese Frage wird in der Nacht auf Donnerstag um 3 Uhr Schweizer Zeit erwartet. Dann wird das Banksy-Werk «Girl and Balloon on Found Landscape» aus dem Jahr 2012 in New York in einer exklusiven Live-Auktion versteigert. Erwartet wird eine Verkaufssumme zwischen 13 und 18 Millionen Dollar.

Wie viel Einfluss hat die Enttarnung auf den Marktwert der Bilder?

In einem jüngst erschienenen Artikel des «Wall Street Journals» mutmasst der Kunstsammler Peter Brant, der diverse Werke des berühmten Künstlers Keith Haring besitzt, dass Banksys Kunst nun noch attraktiver für Sammler sei. Gegenüber dem US-Wirtschaftsmagazin sagt Brant: «Es ist schwierig, Werke von jemandem zu erwerben, der so hart daran arbeitet, unerkannt zu bleiben, denn man kauft ja im Grunde Folklore. Es ist wichtig zu wissen, wer sie sind und wie sie sich entwickeln.»

Das deutsche Anleger-Magazin «Sachwert» hingegen stellt die Frage in den Raum, ob der Mythos Banksy nun beschädigt sei. So würden seine Werke von einer Aura des Unfassbaren leben, was jedes bestätigte Werk zu einem Stück kontrollierter Seltenheit mache. Die kommende Auktion in der Nacht auf den Donnerstag wird zeigen, ob für die Kunsteliten dieser Welt Banksy nicht nur entarnt sondern auch entzaubert wurde. (jul)

