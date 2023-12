Schüsse an Universität von Las Vegas – wohl mehrere Opfer, Täter vermutlich tot

Mehr «International»

An einer Universität in Las Vegas hat ein Unbekannter offenbar Schüsse abgegeben. Dies berichtet das US-Medium CNN am Mittwochabend unter Berufung auf die örtliche Polizei. Demnach sei die Polizei auf dem Campus der University of Nevada im Einsatz.

Eine genaue Opferzahl ist noch nicht bekannt. Allerdings schreibt die örtliche Polizei via X (ehemals Twitter), dass es mehrere Opfer zu geben scheint.

Ein Tatverdächtiger sei gefunden worden, teilte die Polizei ebenfalls mit; dieser sei nun verstorben. Die genaueren Umstände sind bislang noch nicht bekannt. Zuvor hatte die Polizei vermeldet, man habe einen Verdächtigen festgenommen. Ob dieser derselbe Verdächtige ist, der verstorben ist, ist ebenfalls unbekannt.

Die Beamten forderten die Ansässigen Bürgerinnen und Bürger dazu auf, den Campus nicht z betreten und das Gebiet zu meiden. (cpf)