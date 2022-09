Video: watson/Fabian Welsch

Faustgrosse Hagelkörner in Katalonien – 50 Verletzte, eine Tote

Am Dienstag, 31. August, ist ein schwerer Hagelsturm über Katalonien herübergezogen. Durch die faustgrossen Hagelkörner wurden laut Spiegel etwa 50 Menschen verletzt. Ein 20 Monate altes Mädchen wurde am Kopf getroffen. Es starb später an seinen Verletzungen. Das Video zeigt die Verwüstung, die der Sturm angerichtet hat:

Video: watson/Fabian Welsch

Die Meteorologie-Agentur Meteocat berichtet, es seien die grössten Hagelkörner in der Region seit 20 Jahren gewesen. Ebenfalls werden für den 1. September weitere Niederschläge erwartet. (fwe)

