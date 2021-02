International

China: Autofahrer rammt absichtlich acht Fahrzeuge



Das wird teuer – Autofahrer rammt absichtlich acht Fahrzeuge

Ein Autofahrer ist in China absichtlich in acht andere Fahrzeuge hineingefahren, die am Strassenrand geparkt waren. Der Mann war betrunken, der Grund für die Aktion war allerdings ein anderer. (nfr)

