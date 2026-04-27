sonnig16°
DE | FR
burger
International
Videos

Interview nach Attentatsversuch: Donald Trump verliert Fassung im Interview

Video: watson/Emanuella Kälin

CBS-Moderatorin liest aus Manifest des Täters vor – darauf wird sie von Trump beschimpft

27.04.2026, 10:5127.04.2026, 11:11

Nach dem Attentatsversuch beim US-Korrespondenten-Dinner am Wochenende gab Donald Trump in der Sendung «60 Minutes» des Senders CBS ein Interview.

Während des Gesprächs zitierte Moderatorin Norah O'Donnell aus dem Manifest des Angreifers, in dem dieser seine Tat rechtfertigte und verschiedenen Regierungsbeamten schwere Vergehen vorwarf.

Trump bezeichnete den Täter als «krank» und reagierte zunehmend gereizt. Gegenüber der Moderatorin wurde er schliesslich ausfällig, wie folgendes Video zeigt:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Mehr Videos:

Schusswechsel Dinner: Trump stolpert bei Evakuierung

Video: watson/emanuella kälin

Tucker Carlson entschuldigt sich für Trump Unterstützung

Video: watson/nina bürge

Trump droht Journalist nach Pilotenrettung mit Haft

Video: watson/nina bürge
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Eisgewinnung in der Schweiz
1 / 5
Eisgewinnung in der Schweiz

Eine kolorierte Postkarte zeigt die Eisgewinnung am Davosersee, um 1920.
quelle: berlin eisfabrik
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wer quiekt am besten? Estlands kurioser Wettbewerb
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Tomorrow never comes
27.04.2026 11:14registriert April 2026
She touched a nerve there... This thin skinned man baby
593
Melden
Zum Kommentar
avatar
wideglide
27.04.2026 11:21registriert Oktober 2021
Unglaublich wie dünnhäutig die Mandarinen in yieser Saison sind ...
393
Melden
Zum Kommentar
avatar
winglet55
27.04.2026 11:27registriert März 2016
Ja Donny, mit der Wahrheit konfrontiert zu werden schmerzt halt manchmal.
372
Melden
Zum Kommentar
14
Finnland macht den Weg frei für Atomwaffen auf eigenem Boden
Das finnische Parlament soll ein Gesetz kippen, das den Import von Nuklearwaffen bisher verboten hat. Was das für die Rolle des Russlandnachbarn in der Nato bedeutet.
Die finnische Regierung macht den Weg frei für eine mögliche Stationierung von Atomwaffen. Das Kabinett des Nato-Landes hat am Mittwoch im Parlament einen Gesetzentwurf eingebracht, der den Import, Transport und Besitz von Atomwaffen in Finnland im Rahmen der Landesverteidigung und der kollektiven Nato-Verteidigung erlauben soll.
Zur Story