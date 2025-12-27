Tausende Haushalte in Skandinavien wegen Sturm Johannes ohne Strom

Mehr «International»

Starker Wind und viel Schnee: Sturm Johannes hält Skandidavien auf Trab. Bild: keystone

Wintersturm Johannes hat Tausende Haushalte in Schweden und Norwegen vom Strom abgeschnitten. Das frostige Wetter führte zudem zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Problemen bei Fährfahrten, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete. In Schweden wurden am Morgen demnach Windgeschwindigkeiten etwa in der Grössenordnung eines Hurrikans gemessen.

Die schwedische Nachrichtenagentur TT berichtete, über die Hälfte des Landes sei betroffen. 40'000 Haushalte seien ohne Strom. Etliche Zugverbindungen fielen aus. Auch Finnland war von dem Sturm betroffen, der starke Wind führte zu Beeinträchtigungen etwa im Flugverkehr. (sda/dpa)