Globaler E-Automarkt wächst langsamer – China ist führend

«Aktuell zeigt sich, dass der globale E-Auto-Markt weiterhin stark von externen Faktoren abhängt», sagt Jörn Neuhausen von der zu PwC gehörenden Beratung «Strategy&». So lasse sich der starke Absatz in China zum Jahresende auch durch «eine Art Abwrackprämie für den Kauf von E-Autos» erklären.

Auch in anderen europäischen Märkten wie der Schweiz, Frankreich, Österreich, Italien oder Schweden ging es mit den Stromern nach unten, die Rückgänge fielen dort auf niedrigerer Basis aber milder aus als in Deutschland.

Absolut dominanter Markt ist China mit knapp zwei Dritteln des Volumens – konkret 6,7 Millionen reiner Elektroautos (BEVs). Er liegt auch beim Wachstum mit gut 20 Prozent deutlich über dem Durchschnitt – basierend auf den korrigierten Vorjahreszahlen. Dahinter folgen die USA mit 1,2 Millionen und einem Plus von 7,4 Prozent. Platz drei geht – anders als in der Vergangenheit – nicht an Deutschland, sondern Grossbritannien mit 382'000 BEVs. Das waren gut 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutschland fällt dagegen knapp auf Platz vier, weil der Elektroautomarkt im Land nach dem Wegfall der Kaufprämie vergangenes Jahr um gut 27 Prozent auf 381'000 Autos eingebrochen war.

China ist weltweit führend beim Absatz von Elektro-Neuwagen – Hersteller wie BYD haben in den vergangenen Jahren stark an Marktanteilen zugelegt.

