Ein Telefonbetrüger wurde in Bern zu 15 Monaten Freiheitsstrafe und sieben Jahren Landesverweis verurteilt. (Symbolbild) Bild: shutterstock

Polnischer Telefonbetrüger in Bern verurteilt

Das Berner Wirtschaftsstrafgericht hat einen falschen Polizisten zu 15 Monaten Freiheitsstrafe und sieben Jahren Landesverweis verurteilt. Der Pole hatte Telefonbetrug begangen, wie die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte am Dienstag mitteilte.

Die Polizei im deutschen Bayreuth hatte den polnischen Staatsangehörigen und einen zweiten Tatverdächtigen im Oktober 2022 auf der Autobahn angehalten und in seinem Auto Bargeld und Schmuck im Wert von 60'000 Franken festgestellt, wie die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in einer Mitteilung schrieb.

Der 53-jährige Mann hatte Gelder und Wertgegenstände zuvor im Kanton Bern im Rahmen eines Telefonbetrugs von zwei Frauen mit Jahrgang 1935 und 1944 erbeutet.

Nachdem der Täter in Deutschland auf freien Fuss gesetzt werden musste, wurde er August 2024 in der Tschechischen Republik verhaftet und im März 2025 in die Schweiz ausgeliefert. Das kantonale Wirtschaftsstrafgericht verurteilte ihn nun rechtskräftig.

Nach Rechtskraft des Urteils konnte die Beute den beiden Betrogenen zurückgegeben werden, wie es weiter hiess. Der mutmassliche Komplize des Täters ist flüchtig. (sda)