Zu hoher Fleischkonsum gefährdet die weltweite Versorgung mit Essen

«Schock und Horror» nach einer Tankstellen-Explosion mit zehn Toten in Irland

Eine Tankstellen-Explosion mit zehn Toten in Irland hat in dem Land grosse Anteilnahme ausgelöst. «Die Menschen in Creeslough durchleben einen Alptraum von Schock und Horror», zitierte der irische Rundfunksender RTÉ am Sonntag einen Geistlichen in der beschaulichen Ortschaft im äussersten Nordwesten Irlands, wo sich der Vorfall am Freitag ereignet hatte. Am Sonntagabend versammelten sich in einem Nachbarort Hunderte Menschen in stillem Gedenken an die Gestorbenen.