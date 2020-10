International

Allosaurus-Skelett für über drei Millionen Euro in Paris versteigert



Allosaurus-Skelett für drei Millionen Euro versteigert – Experten kritisch

Ein 3.5 Meter hohes und über 150 Millionen Jahre altes Skelett eines Raubsauriers ist in Frankreichs Hauptstadt versteigert worden. Experten sehen die Versteigerung wissenschaftlich wertvoller Skelette kritisch.

Das Skelett eines Allosaurus ist in Paris für über drei Millionen Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Drouot am Dienstag via Twitter mitteilte, wurde mit 3.07 Millionen Euro der Schätzpreis von 1 bis 1.2 Millionen Euro deutlich überschritten. Angaben zum Käufer wurden nicht gemacht. Der Allosaurus sieht dem Tyrannosaurus-Rex ähnlich.

Das zehn Meter lange und 3.5 Meter hohe Skelett des Raubsauriers ist nach Angaben des Auktionshauses mehr als 150 Millionen Jahre alt. Es wurde 2016 im US-amerikanischen Bundesstaat Wyoming gefunden. Es gebe von den Ausmassen her weltweit nur ein vergleichbares Allosaurus-Skelett. Es werde im naturgeschichtlichen Museum von New York aufbewahrt und sei 9.7 Meter lang.

Erst Anfang des Monats war das Skelett eines Tyrannosaurus rex in New York für einen Rekordpreis von 31.8 Millionen Dollar (etwa 27 Millionen Euro) unter den Hammer gekommen. Viele Experten sehen die Versteigerung von wissenschaftlich wertvollen Skeletten kritisch. (sda/dpa)

