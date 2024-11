34-jähriger Schweizer in Jakarta tot aufgefunden

Ein 34-jähriger Schweizer ist in seinem Zimmer in Jakarta tot aufgefunden worden. Das Aussendepartement hat Kenntnis vom Todesfall, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag mitteilte.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) stehe mit den Angehörigen und den lokalen Behörden in Kontakt. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes könnten aber keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Gemäss Berichten von indonesischen Medien, auf die sich «20 Minuten» bezieht, sind die Umstände des Todesfalls noch nicht geklärt. Der Vermieter des Zimmers soll die Leiche entdeckt haben, nachdem er durch einen starken Geruch darauf aufmerksam geworden war.

Dem Opfer sei Blut aus Nase und Mund gelaufen, hiess es weiter. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Ex-Frau des Mannes soll Indonesierin sein.

(dsc/sda)