Dieses Possum versteckt sich zwischen Plüsch-Kängurus 😍😍😍

Mehr «Leben»

Am Flughafen Hobart im australischen Bundesstaat Tasmanien hat eine Reisende eine süsse Entdeckung gemacht: Sie fand in einem Laden in der Abflughalle ein kleines Possum im Regal der Plüschtiere.

Video: watson/nina bürge

Das Possum versteckte sich dort zwischen Plüsch-Kängurus. Wie es dorthin gekommen ist, ist nicht bekannt. Laut einem Mediensprecher des Flughafens Hobart konnte das Tier sicher wieder zurück in die Natur gebracht werden. Dies schreibt «The Guardian».

Das Possum gehört zur Familie der Beutelsäuger. Sie sind nachtaktive Einzelgänger und können hervorragend klettern und schwimmen. (nib)