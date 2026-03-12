sonnig10°
Fuchs reist per Schiff nach New York

This Feb. 19, 2026, photo provided by the Bronx Zoo shows a red fox that stowed away on a cargo ship, crossed the Atlantic and is at the zoo on Wednesday, March 11, in New York. (Bronx Zoo via AP) Sto ...
Der Fuchs lebt nun erstmal im Bronx Zoo Bild: keystone

Britischer Rotfuchs wandert per Schiff nach Amerika aus

12.03.2026, 17:1212.03.2026, 17:12

Als blinder Passagier ist ein Fuchs mit einem Frachtschiff von England nach New York gefahren. Der etwa zwei Jahre alte und rund fünf Kilogramm schwere Rotfuchs scheine bei gutem Gesundheitszustand zu sein, teilte der Zoo in der New Yorker Bronx mit. In den Zoo wurde das männliche Tier gebracht, nachdem es Mitte Februar im Hafen der Millionenmetropole entdeckt worden war.

Wie der Fuchs Anfang Februar im Hafen von Southampton an der Südküste Englands auf das Schiff gelangte, das Autos in die USA transportierte, war zunächst nicht klar. Das Tier soll nun zunächst im Zoo in der Bronx bleiben und weiter untersucht werden, bis ein «angemessenes langfristiges Zuhause» für ihn gefunden worden sei. (nil/sda/dpa)

