wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
International
Thailand

Elefant bricht in thailändisches Restaurant ein

Elefant besucht thailändisches Restaurant – schwere Schäden

11.03.2026, 09:4311.03.2026, 09:43

Ein nächtlicher Restaurantbesuch eines wilden Elefanten hat nahe dem bekannten thailändischen Nationalpark Khao Yai Spuren der Verwüstung hinterlassen.

Das Tier durchsuchte am frühen Morgen gegen 4.00 Uhr (Ortszeit) das Lokal Penlaos im Bezirk Pak Chong nach Nahrung, wie lokale Medien berichteten.

Der Elefant habe zunächst unter anderem einen Obststand des Restaurants durchsucht und Teile der Konstruktion stark beschädigt, darunter Regale und weitere Einrichtungen, schrieb die Zeitung «Bangkok Post». Auf Fotos waren zahlreiche auf dem Boden verteilte Trümmerteile zu sehen.

Lokal mit Michelin-Auszeichnung

Berichten zufolge hält sich das Tier häufiger ausserhalb der Grenzen des Nationalparks auf. Anwohner vermuten, der Elefant könnte «einen Geschmack für menschliche Nahrung entwickelt» haben.

Das Restaurant liegt nicht weit vom Khao-Yai-Nationalpark und serviert Gerichte aus dem Nordosten von Thailand. Es hat auch Filialen in Bangkok und wurde vor einigen Jahren vom Michelin Guide mit der Auszeichnung «Bib Gourmand» für hochwertige Küche zu moderaten Preisen geehrt.

Mensch-Tier-Konflikte nehmen zu

Khao Yai gehört seit 2005 zum Weltnaturerbe der Unesco. Der Park liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich von Bangkok.

Erst im Februar war ein Camper dort von einem aggressiven Elefantenbullen totgetrampelt worden. Die Tiere leiden in vielen Teilen Asiens unter dem massiven Verlust ihres Lebensraums. Immer häufiger kommt es deshalb zu Mensch-Tier-Konflikten. (nil/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

15 Festnahmen nach brutaler Elefanten-Wilderei auf Sumatra
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Ice, Ice, Baby» – auch im Tierreich sind Glaces hoch im Kurs
1 / 15
«Ice, Ice, Baby» – auch im Tierreich sind Glaces hoch im Kurs
Panda Xiao Liwu freut sich über seine Obst-Eistorte zu seinem 2. Geburtstag. Auch er lebt im Zoo von San Diego.
quelle: ap/san diego zoo / ken bohn
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Elefant schält Bananen – und das schneller als du!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Gewerkschaft ruft Lufthansa-Piloten zu zwei Tagen Streik auf
Passagiere der Lufthansa müssen sich auf den nächsten grossen Streik der Piloten einrichten. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat mehr als 5000 Beschäftigte zu einem 48-Stunden-Streik an diesem Donnerstag und Freitag aufgerufen.
Zur Story