Welches Auto wäre bei dir ein Date-Killer? Also, bei mir wär's ...



Kommentar

Welches Auto wäre bei dir ein Date-Killer? Also bei mir wär's ...

«Um sieben ist gut? Ich hol' dich mit dem Auto ab.»

Um sieben klingelt's. Dein Date steht vor der Tür. Und hinter ihm, auf der Strasse:

Bild: shutterstock

Oh shit.

Er ist offenbar noch ein Kind.

Oder: Um sieben klingelt's. Dein Date steht vor der Tür. Und hinter ihm, auf der Strasse ...

Bild: shutterstock

Oh shit.

Ich werde entführt. Und ermordet.

Vielleicht ist hierzulande die Autokultur nicht derart ausgeprägt wie zum Beispiel in den USA, wo Autobesitz eine derartige Notwendigkeit darstellt, dass damit viel mehr Persönlichkeits- oder Status-Aussagen gemacht werden. Und vielleicht ist die Tatsache, dass die Frage nach dem Auto bei einem Date hierzulande öfters als nicht irrelevant ist, eines der vielen Anzeichen für den Wohlstand der Schweiz.

Und dennoch gibt es eben doch den einen oder anderen Autotyp, bei dem man, wenn das prospektive Schätzli darin aufkreuzen würde, denkt ... hmm.

Bild: giphy

Freilich sind solche Wahrnehmungen subjektiv. Für mich, etwa, wäre es schon eher ein Abtörner, wenn ein Date in sowas aufkreuzen würde:

Bild: shutterstock

Oder sowas:

Bild: shutterstock

Denn beide Autos sagen aus, dass der Besitzer sehr wohl Kohle, aber keinerlei Geschmack hat. Derart viel Geld zur Verfügung haben und es dann für einen Panamera, das hässlichste Auto der Welt, ausgeben? *Schauder*.

Versteht mich nicht falsch: Menschen, die irgendeine hässliche Bänne fahren, sind sympathisch. Sie interessieren sich schlicht nicht besonders für Autos. Kein Problem. Aber Leute, denen es wichtig ist, mehr als 100'000 Kröten für ihren fahrbaren Untersatz auszugeben, und sich dann in jenem Preissegment für Hässlichkeit und Unsympathie entscheiden ... naja, mit denen möchte ich glaub nicht unbedingt einen Abend verbringen.

Ok, full disclosure: Nein, ich habe noch niemanden aufgrund oder trotz eines Autos gedated, sondern stets wegen Sympathie, gegenseitiger Anziehung etc. Logo. Und trotzdem: Dass meine damalige Freundin ausgerechnet einen widerborstigen alten Land Rover Defender fuhr, fand ich aber schon ziemlich sexy.

Tja. Und was denkt mein Date wohl, wenn ich in einem riesigen Teil aus den Sechzigerjahren aufkreuze?

Na was wohl ...

Bild: watson/obi

Oh shit.

Clearly compensating.

Nun aber zu euch, liebe User! Welches Auto ist für euch ein Date-Killer? Sagt's uns in den Kommentaren!

​

P.S. Wenn mich ein Date in einem getunten Kleinwagen abholen würde, fände ich's glaub herzig.

