Wie gut kennst du die Schweizer Autobahnen? Mach das Quiz!

Shoutout an die Ente für die Rettung.

«Killer-Erdogan tötet Kinder»: Erhält Kurde wegen dieser Aussage in sozialen Medien Asyl?

Erst floh er in die Schweiz. Dann kritisierte der Kurde in sozialen Medien Recep Tayyip Erdogan. Jetzt hat sich das Bundesverwaltungsgericht mit dem Asylgesuch des Kurden befasst.

Die türkische Provinz Şırnak grenzt an den Irak und Syrien. Aus dieser Region stammt ein Kurde, der vor etwas mehr als zwei Jahren zuerst mit dem Flugzeug nach Bosnien reiste. Danach gelangte er illegal in die Schweiz und stellte ein Asylgesuch. In seiner Heimat hatte er das Gymnasium absolviert. Seine Familie führt einen Landwirtschaftsbetrieb; wirtschaftlich läuft es gut.