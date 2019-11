«Reicht Liebe, um eine Beziehung aufrecht zu erhalten?»

Liebe Emma



Ich bin in einer sehr langjährigen Beziehung, in welcher es an Vielem mangelt aber an Einem nicht: Liebe. Wir lieben uns abgöttisch und sind wohl eine deutlich weniger abgefuckte Version von Hank Moody und seiner Ex-Frau in der Serie «Californication».



Wir können uns keine Zukunft ohne einander vorstellen und trotzdem ist unsere Beziehung irgendwie dysfunktional. Mangelnde Kommunikation, ungleiche Wünsche bezüglich Zusammenziehen, etc.



Also, jetzt probiere ich mal noch die Frage zu formulieren: Ist es möglich, eine Beziehung aufrecht zu erhalten und über die Schwierigkeiten hinwegzukommen, wenn genügend Liebe vorhanden ist? Und reicht Liebe alleine aus, um eine Beziehung am laufen zu halten?



Ich möchte ihn nicht verlieren aber ich finde auch, wir haben beide verdient glücklich zu sein. Also Emma, können wir glücklich werden? ;)



Liebe Grüsse,

Simone