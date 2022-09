bild: watson

Ihr wollt es, ich will es: Ich bin wieder da! Hallo!

Vielleicht ist es mit diesem Blog ähnlich wie mit Suff-SMS-Sandro und mir. Ich liebe ihn, er nervt mich, ich mache Schluss und dann vermissen wir uns. Oder kurz gesagt: Da bin ich wieder. Und hab euch was Schönes mitgebracht.

Hoi zämme, sali Welt, grüezi watson.

Ich habe gehört, dass Wetten laufen. Die einen haben ziemlich viel Stutz darauf gesetzt, dass Suff-SMS-Sandro und ich nicht mehr zusammen sind. Andere sind sich sicher, dass wir füreinander gemacht sind und auch in 50 Jahren noch Lovesongs auf der Altersheim-Veranda hören und Mutual Masturbation zelebrieren werden.

Laut Insider-Infos haben die, die gegen unsere Beziehung gewettet haben, mehr Einsatz riskiert.

Ich finde das gut.

Den Mutigen gehört die Welt.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Manchmal aber, liebe Leserschaft, kann es auch schiefgehen.

So wie jetzt.

Könnt ihr es fassen? Wir sind noch zusammen!

Ich, Emma Amour, und Suff-SMS-Sandro sind nämlich immer noch ein Paar. Wir sind das mit sehr viel Optimismus seit bald einem Jahr. Vielleicht sind wir es aber auch schon seit über zehn Jahren. Wer uns kennt, und sich schon über uns aufgeregt hat, weiss das.

Falls ihr euch nun zurücklehnen wollt: Moment! Wir nerven natürlich immer noch. Jetzt einfach mehr so einander als fremde Menschen, die im Internet unsere Geschichte verfolgt haben.

Apropos fremde Menschen, die im Internet unsere Geschichte verfolgt haben: Bambusbjörn und Lilie, seid ihr noch ein Paar? Ein Nein würde mich fertigmachen.



Hallo Kommentarspalte, wie geht's?

Snowy, hattest du während des Flughafenchaos in der Sommerferien-Zeit mit mindestens zehn Flight-Attendants aus aller Welt Sex? Zeitgleich?

Bratwurst: Dich habe ich von Herzen vermisst.

Frida Kahlo: Wie geht es dir, altes Haus?

Bruno Wüthrich: Wenn ich wieder da bin, kannst du auch wieder kommen.

Apropos kommen: Ich kam schon eine Weile nicht mehr. SSMSS und ich sind jetzt an einem Punkt, an dem wir nicht mehr jede Nacht vögeln. Warum das so ist, wie es uns dabei geht und warum er neulich hässig auf meinen Vibrator war, erzähle ich euch bald.

Heute tauschen wir uns über andere Sachen aus.

Leute, ohne Scheiss, es ist schön, wieder hier zu sein. Sali, Gawayn.

Ich bin nicht alleine zurückgekommen ...

Unser Liebes-Comeback, liebe watson-User, wird toll. Ich habe nämlich noch jemanden mitgebracht. Es ist ein Mann, den ich kenne. Und den ich heirate, falls es langfristig doch nichts wird mit Sandro. Wie der Gute heisst, soll er euch nächste Woche selber verraten. Ich spoilere derweil einen anderen Fakt: Ich weiss nicht, wie er nackt aussieht. Das, obwohl wir mal ein Date hatten.

Neu läuft's also so:

Ich erzähle euch die eine Woche aus meinem Beziehungsleben. Der Mann derweil übernimmt in der anderen Woche die Single-Sex-Dating-Eskapaden.

Gemeinsam laden wir euch in die erste Reihe unserer Leben ein. Esst Popcorn, trinkt Bier, baggert euch an, habt Sex und vergesst dabei aber nie, eure Mütter und Väter mit gutem Benehmen stolz zu machen.

Haha.

Investiert die Kohle, die ihr gegen SSMSS und mich gewettet habt, übrigens nur in sehr gescheite Sachen. Einen Handstaubsauger zum Beispiel. Oder in eine Zweier-Lounge im Kino. Film scheissegal natürlich. Oder in einen Top-Vibrator. Oder in Bestechung. Weil ihr ums Verrecken die Nummer des Kerls von nächstem Freitag wollt. Die ich natürlich habe.

So long, liebe Freunde,

eure Emma

PS: Easy bleiben, wenn ich jeweils nicht so hardcore mitkommentiere. Ich habe ja jetzt einen Job, eine Beziehung und muss auch noch die Katze von Sandros irrem Nachbar füttern.

