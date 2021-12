«Hallo Emma, i bims, dein Problem!»

Liebe Emma



Ich bin Mitte 30 und gerade Single. Seit ungefähr 13 Jahren kenne ich einen Mann, Peter, mit dem ich eine Freundschaft+ pflege. Seit dieser Zeit haben wir viel miteinander erlebt, im Bett, aber auch ausserhalb. Wir haben uns regelmässig gesehen, aber es gab immer die Grenze, dass wenn einer von uns in einer Beziehung ist, dann lassen wir die Finger voneinander. Es gab auch immer mal wieder Zeiten, wo einer von uns in den anderen verliebt war, aber es hat nie gepasst.



Hier beginnt mein Problem. Nachdem ich mich von meinem letzten Freund getrennt hatte (er wollte keine Kinder mehr, ich aber vielleicht schon noch), habe ich mich wieder mit Peter getroffen und wir hatten viele schöne Stunden.



In der Zeit hatten wir uns exklusiv, keinen anderen Sexpartner und ich fand es toll. Vor ein paar Wochen haben wir uns getroffen und wir hatten Kartoffeln mit. Nein, nicht unsere eigenen, wir haben beide keine. An diesem Tag habe ich gemerkt, wie toll Peter mit Kindern kann und habe mir angefangen vorzustellen, wie er wohl als Papa wäre und wie es wohl wäre, mit ihm so richtig zusammenzusein – so für immer. Aber leider...



Leider hat er sich in der Zwischenzeit in eine andere verliebt, in Laura. Laura ist aus Italien und er hat sich so richtig verliebt in sie. Meistens dauert bei Peter so eine Verliebtheit nicht lange an. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass ich in ihn verliebt bin, aber er hat nicht geglaubt, dass es was Ernstes sein könnte.



Und nun sitze ich hier, denke an ihn und versuche mir nicht vorzustellen, was er mit Laura alles macht. Zurzeit ist er gerade bei ihr in Italien und er macht dort Home-Office, sie üben das Zusammenleben.



In mir dreht sich alles und ich weiss nicht, was ich tun soll. Einerseits würde ich gerne mit Peter alles riskieren und auch Kartoffeln mit ihm haben. Er ist nämlich ein super Mensch! Er ist lustig, kreativ, versteht sich mit allen gut und ist eloquent.



Andererseits gibt es eben auch Dinge, mit denen ich sehr Mühe haben. Er ist ein Besserwisser und kann alles erklären, so sehr, dass er mir manchmal richtig auf die Nerven geht, wie wenn er mir meinen Körper erklärt.



Wir haben auch schon zusammen Ferien gemacht und festgestellt, dass die Zeit zwar schön, aber auch anstrengend war, so ständig mit dem anderen unterwegs.



Ich hoffe, du kannst dir ein bisschen vorstellen, in was für einer Situation ich bin. Ich weiss nämlich echt nicht weiter. Was soll ich nur tun, liebe Emma?



Liebe Grüsse,

Celine