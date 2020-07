US-Rapper Eminem hat sich mit Kollege Kid Cudi in die Debatte über Gesichtsmasken eingeschaltet, wie der «Guardian» schreibt. Die beiden griffen damit ein Thema auf, das in den USA und Grossbritannien heftig umstritten sei.

Die Single «The Adventures of Moon Man and Slim Shady» sei ihr erstes gemeinsames Werk. Und ihre Botschaft klar und unmissverständlich: Wer keine Schutzmaske trägt, kann den Tod von Dritten durch Covid-19 mitverschulden.

Der Original-Text: