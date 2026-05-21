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Treppe aus dem Eiffelturm wird im Artcurial versteigert –

Ab heute kannst du eine Originaltreppe aus dem Eiffelturm ersteigern – aber es wird teuer

21.05.2026, 13:4621.05.2026, 13:46

Das französische Auktionshaus «Artcurial» versteigert ab Donnerstagnachmittag eine Pariser Besonderheit: eine originale Treppe aus dem Eiffelturm.

Konkret handelt es sich um einen Abschnitt der ursprünglichen Wendeltreppe aus dem Jahr 1889, über die Besucherinnen und Besucher einst die Spitze des Eiffelturms erreichen konnten. Im Zuge von Modernisierungsarbeiten im Jahr 1983, bei denen Aufzüge eingebaut wurden, wurde die Treppe demontiert. Nun kommt sie unter den Hammer.

Und so sieht sie aus:

Eine Originaltreppe aus dem Eiffelturm wird versteigert
Ein Stück Geschichte aus dem Eiffelturm.Bild: Artcurial

Der Abschnitt der Treppe mit insgesamt 14 Stufen ist 2,75 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 1,75 Meter.

Das Stück wird vom Auktionshaus auf rund 120'000 bis 150'000 Euro (rund 110'000 – 137'000 Franken) geschätzt. Ab 14 Uhr kann man mitbieten, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat. (ome)

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