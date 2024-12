Böhmermann-Recherche zu «Nius»: Reichelt fürchtet Vernichtung durchs ZDF

Dabei stiess das «ZDF Magazin Royale» nicht nur auf die problematische Autorin, sondern auch auf Plagiate: In der Sendung wurden drei Fälle gezeigt, in denen «Nius» Texte wörtlich von anderen Portalen übernommen hat. Darunter waren auch zwei Beiträge von T-Online aus dem Januar und dem Februar dieses Jahres. Immerhin: Die Beiträge waren gelöscht und liessen sich nur über einen Archivierungsdienst finden.

«Nius» gibt bei einem grossen Teil der Artikel in der Autorenzeile nur «Redaktion» an. Die Böhmermann-Redaktion lud zur Analyse die Inhalte mit rund 10'000 Beiträgen komplett herunter und analysierte sie.

«exxpress» war im Juni damit aufgefallen, dass dort für kurze Zeit ein Artikel mit Menegus als Autorin stand, ihr Name dann aber durch «Redaktion» ersetzt wurde. Der Gründer des «exxpress» hatte anschliessend auf X kritisiert, eine solche Autorin sei zu seiner Zeit als Chefredakteur «natürlich absolut unmöglich» gewesen, es sei schade um die «harte Aufbauarbeit».

Tatsächlich gibt es Fotos, die sie und ihre Schwester 2021 bei einer Aktion der Identitären Bewegung in T-Shirts der Organisation zeigen. Die Organisation wurde in Österreich und Deutschland massgeblich von Martin Sellner initiiert.

Sie habe auch «vor Jahren mal an einer Kundgebung der Identitären Bewegung» teilgenommen.

Sie zeige auch auf einem Foto ein «Handzeichen, das von manchen als rechtsextrem eingeordnet wird». Es ist das Taucher-Symbol für «Okay», das aber in der rechtsextremen Szene unverhohlen rassistisch als «White Power»-Zeichen genutzt wird.

Reichelt selbst ging bereits in die Offensive und gab einzelne Informationen über eine «Kollegin» preis. In der Verbindung zu einer rechtsextremen Österreicherin sieht er offenbar das Potenzial, das zur angeblichen «Vernichtung» eingesetzt werden könnte.

Der Beitrag war mit Spannung erwartet worden, weil Reichelt deshalb bereits am Donnerstag an die Öffentlichkeit gegangen war: «Jan Böhmermann möchte Nius vernichten», hatte er den angekündigten Beitrag kommentiert.

Die Sendung (23 Uhr im ZDF, vorab in der Mediathek) enthüllt: Unter den Inhalten des Portals, das Deutschland nach rechts rücken will, sind auch Beiträge zu finden, die einer Frau aus dem direkten Umfeld der Identitären Bewegung zugeschrieben werden. Ausserdem hat «Nius» Texte anderer Seiten wörtlich kopiert.

