Royal Family: Prinz William von Familienstress manchmal überfordert

Prinz William von Familienstress manchmal überfordert

03.10.2025, 06:5503.10.2025, 06:59

Seine royalen Aufgaben gehen ihm leicht von der Hand, aber die Herausforderungen als Familienvater überfordern Prinz William nach eigener Aussage gelegentlich. Das verriet der britische Thronfolger im Gespräch mit Hollywood-Star Eugene Levy.

epa12351285 Britain&#039;s William, Prince of Wales (L) and Catherine, Princess of Wales (R) visit the Natural History Museum in London, Britain, 04 September 2025.The royals visit the museum?s newly ...
Prinz William ist der direkte Thronfolger von König Charles.Bild: keystone

In einer neuen Folge der Reise-Serie «Urlaub wider Willen mit Eugene Levy» hatte William einen überraschenden Gastauftritt. Er führte den kanadischen Schauspieler und Komiker («American Pie», «Schitt's Creek») auf Schloss Windsor herum und plauderte im Pub beim Bier mit ihm.

«Dinge, die mit der Familie zu tun haben, überwältigen mich ziemlich», sagte William. «Sorgen oder Stress im familiären Bereich – das überfordert mich schon manchmal.»

In seinem royalen Job könne ihn inzwischen nichts mehr aus der Ruhe bringen. «Selbst, wenn ein paar unerwartete Dinge dazwischenkommen – das haut mich nicht mehr so schnell um», berichtete der 43-Jährige. «Wenn es allerdings um die Familie geht, dann bin ich schnell überfordert. Ich denke, das geht den meisten Menschen so.» Familie sei für ihn das Wichtigste.

Offene Gespräche mit den Kindern

Vergangenes Jahr wurde erst bei seinem Vater, König Charles III., kurz darauf bei seiner Frau, Prinzessin Catherine, Krebs festgestellt. «Das Leben stellt uns auch auf die Probe», so William. «Aber diese Herausforderungen zu überwinden, das macht uns zu dem, was wir sind. Ich bin so stolz auf meine Frau und meinen Vater, darauf, wie sie mit dem vergangenen Jahr umgegangen sind.»

epa12075138 (L-R) William, Prince of Wales, Prince George, Prince Louis, Catherine the Princess of Wales and Princess Charlotte wave from the balcony of Buckingham Palace following the military proces ...
Prinz William, seine Frau Catherine und deren drei Kinder.Bild: keystone

Auch seine Kinder seien gut mit der Situation umgegangen. «Jeder hat seine eigene Art, mit solchen Dingen umzugehen, und Kinder lernen und passen sich ständig an», sagte William. «Wir sind eine sehr offene Familie, also sprechen wir über Dinge, die uns beschäftigen oder belasten – aber man weiss nie ganz genau, welche Folgewirkungen so etwas haben kann. Deshalb ist es einfach wichtig, füreinander da zu sein und den Kindern zu vermitteln, dass alles in Ordnung ist.»

Thronfolger kündigt Wandel der Monarchie an

Mit Blick auf die Zukunft der Monarchie betonte der dreifache Vater, er wolle «eine Welt schaffen, in der mein Sohn stolz auf das ist, was wir tun – in einer Welt und in einem Beruf, die das Leben der Menschen tatsächlich zum Besseren verändern.»

Traditionen seien zwar wichtig und sollten erhalten bleiben. «Es gibt auch Momente, in denen man auf eine Tradition schaut und sich fragt: Ist das heute überhaupt noch zeitgemäss?», betonte der Thronfolger. «Ich kann versichern, dass Veränderung auf meiner Agenda steht. Eine Veränderung zum Guten. Ich habe keine Angst davor. Was mich wirklich begeistert, ist die Vorstellung, etwas verändern zu können. Keine übermässig radikalen Veränderungen, aber solche, die meiner Meinung nach notwendig sind.»

Die Serie «Urlaub wider Willen mit Eugene Levy» («The Reluctant Traveler») läuft beim Streamingdienst Apple TV+. Levy bereist neben Grossbritannien auch Österreich, Mexiko und Südkorea. (sda/dpa)

