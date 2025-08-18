sonnig26°
DE | FR
burger
International
Skandinavien

Norwegischer Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby wird angeklagt

Norwegischer Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby wird angeklagt

18.08.2025, 14:4718.08.2025, 15:08
Mehr «International»

Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit kommt vor Gericht. Rund ein Jahr nach dem Aufkommen erster Gewaltvorwürfe gegen Marius Borg Høiby erhob der zuständige Staatsanwalt Sturla Henriksbø in Oslo Anklage gegen den 28-Jährigen.

FILE - Norway&#039;s Marius Borg Hoiby and Crown Princess Mette-Marit in Oslo, June 16, 2022. (Lise Aserud/NTB via AP, File) Norway Royals
Marius Borg Høiby wird mit schweren Vorwürfen konfrontiert.Bild: keystone

Dabei geht es unter anderem um den Vorwurf der Vergewaltigung sowie schwerer Sexualdelikte nach dem norwegischen Vergewaltigungsparagrafen. Insgesamt ist Høiby in 32 Punkten angeklagt. Der Gerichtsprozess gegen ihn wird nach Angaben des Staatsanwalts wahrscheinlich Mitte Januar 2026 beginnen. Demnach droht ihm eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Høiby ist das älteste der drei Kinder von Mette-Marit (51) und der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52). Zusammen mit Thronfolger Haakon hat Mette-Marit zwei weitere Kinder: die vor Kurzem zum Studium nach Sydney gezogene Erbprinzessin Ingrid Alexandra (21) und den Prinzen Sverre Magnus (19). Høiby gehört zwar zur Königsfamilie, trägt aber keinen Prinzentitel und ist auch kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.

epa11533551 (FILE) - Marius Borg Hoiby attends a government&#039;s party event in Oslo, Norway, 16 June 2022 (reissued 07 August 2024). Marius Borg Hoiby, 27-year-old son of Norwegian Crown Princess M ...
Marius Borg Høiby ist der älteste Sohn von Mette-Marit.Bild: keystone

Alkohol, Kokain, Festnahmen

Trotzdem drehen sich die royalen Schlagzeilen in Norwegen seit rund einem Jahr immer wieder um Høiby. Nach ersten Vorwürfen zu Körperverletzung und Sachbeschädigung hatte er im August 2024 eingeräumt, unter Alkohol- und Kokain-Einfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. In einer schriftlichen Stellungnahme berichtete er damals von psychischen Problemen und davon, seit längerem mit dem Missbrauch von Drogen zu kämpfen.

Im Laufe der Ermittlungen weitete die Polizei die Anschuldigungen gegen Mette-Marits Sohn immer weiter aus. Er wurde mehrmals festgenommen und verhört. Im November 2024 sass er sogar eine Woche in Untersuchungshaft, nachdem damals neue Vorwürfe zu mehreren mutmasslichen Sexualdelikten bekanntgeworden waren. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Junge Fussballerin wird im grössten Moment ihrer Karriere auf Social Media angefeindet
2
Trump und Selenskyj treffen sich zu Zweiergespräch +++ Trump setzt Kiew unter Druck
3
Mexikanische Ureinwohnerin gewinnt Ultramarathon in Sandalen – das hat gute Gründe
4
Grenadier-Rekrut nach Übung im künstlichen Koma
5
Trump torkelt und klatscht für Putin – und 3 weitere denkwürdige Momente in Alaska
Meistkommentiert
1
Saudis locken Nati-Profi +++ Seferovic wechselt innerhalb VAE-Liga
2
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
3
Freikirchen warnen vor Pornosucht in ihren Gemeinden – und treffen jetzt Massnahmen
4
So reagiert die Welt auf das Treffen zwischen Trump und Putin
5
Geheime Chats in Gefahr? Proton zieht erste Server aus der Schweiz ab
Meistgeteilt
1
Gaza-Plan wird Israels Vereidigungsminister vorgelegt ++ USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen
2
SVP-Regierungsrat warnt vor Verschärfung für Ukraine-Geflüchtete
3
Protest gegen Trump wegen geplanter Wahlkreisänderungen
4
Schurters WM-Derniere im Wallis +++ Swiatek mühelos im Cincinnati-Final
5
Wie viel Religion ist an der Grundschule erlaubt?
Nach Gipfeltreffen in Alaska: Ukraine fordert von Europäern Druck auf Russland
Der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha fordert nach dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin mehr Druck auf Moskau zur Beendigung des russischen Angriffskriegs. Zudem brauche die Ukraine in erster Linie Garantien für ihre eigene Sicherheit, eine Stärkung ihrer Verteidigungskraft und ein Paket von Abschreckungsmassnahmen, das Russland zwingt, den Krieg zu beenden, teilte der Minister bei X vor einer am Nachmittag geplanten Videoschalte europäischer Staats- und Regierungschefs mit.
Zur Story