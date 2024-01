Adan Canto: Der Schauspieler ist tot. Bild: imago stock&people

«Narcos»-Schauspieler Adan Canto stirbt mit 42 Jahren

Er spielte an der Seite von Kiefer Sutherland in «Designated Survivor» und war in Filmen wie «X-Men» zu sehen. Nun ist Adan Canto mit 42 Jahren gestorben.

Jennifer Doemkes / t-online

Ein Artikel von

Hollywood trauert um Adan Canto. Der in Mexiko geborene Schauspieler starb am 8. Januar im Alter von nur 42 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Das bestätigte seine Agentin Jennifer Allen unter anderem dem US-Branchenmagazin «The Hollywood Reporter». Die Diagnose und seinen Kampf gegen die Krankheit hatte Adan Canto zuvor nicht öffentlich gemacht.

Er hinterlässt seine Frau Stephanie Ann Canto «sowie seine beiden grössten Kunstwerke, den dreijährigen Roman Alder und Eve Josephine, eineinhalb Jahre alt. Er wird von vielen sehr vermisst werden», heisst es in dem Statement.

Adan Canto stand bereits im Alter von neun Jahren vor der Kamera und gab sein Debüt als Schauspieler in dem mexikanischen Drama «Bittersüsse Schokolade». Seinen Durchbruch in Hollywood feierte er 2013 an der Seite von Kevin Bacon in der Thrillerserie «The Following». Später spielte er den Politiker Rodrigo Lara Bonia in der ersten Staffel des Netflix-Hits «Narcos».

Kiefer Sutherland: «Bricht mir das Herz»

Auf der Kinoleinwand war Adan Canto in Filmen wie «Agent Game», «Bruised» und «X-Men: Zukunft ist Vergangenheit» zu sehen. Die grösste Bekanntheit erlangte er durch die Rolle des Stabschefs des Weissen Hauses und späteren Vizepräsidenten Aaron Shore, den er von 2016 bis 2019 in drei Staffeln der Serie «Designated Survivor» verkörperte. Deren Hauptdarsteller Kiefer Sutherland trauert bei Instagram um seinen Kollegen.

«Ich bin untröstlich über den Verlust von Adan Canto. Er war eine so wunderbarer Seele. Sein Streben, als Schauspieler gut zu sein, grossartig zu werden und dann noch besser zu sein, war wirklich beeindruckend und wir werden ihn sehr vermissen. Das Leid seiner Frau Steph und seiner beiden kleinen Kinder bricht mir das Herz. Adan, mögest du in Frieden ruhen», schreibt der Hollywoodstar.