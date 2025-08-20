Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich

Jahrelang war Kohlestrom weltweit die wichtigste Quelle für die Stromproduktion. Dank China ändert sich das nun. Die Fabrik der Welt baut Erneuerbare in einem Tempo, das den Rest der Welt erblassen lässt.

Zeitenwende in der Stromproduktion. Jahrzehntelang war für die weltweite Produktion die wichtigste Ressource Braun- oder Steinkohle. Damit könnte bereits in diesem Jahr Schluss sein – spätestens 2026 ist es aber mit Sicherheit so weit. Das prognostiziert die Internationale Energieagentur IEA.

Der neue Spitzenreiter sind die Erneuerbaren, die spätestens ab 2026 für 36 Prozent der weltweiten Stromproduktion verantwortlich sein werden. Kohle fällt zum ersten Mal seit zehn Jahren auf unter 33 Prozent.

Wie die Erneuerbaren Kohle den Rang ablaufen Grafik: CarbonBrief

Für die Stromzeitenwende verantwortlich ist primär China. Die Fabrik der Welt legt beim Ausbau der Erneuerbaren einen Vollsprint hin. Im Vergleich dazu befinden sich viele westliche Staaten noch immer staunend in der Aufwärmphase. Das zeigen die eindrücklichen Zahlen.

China installierte 2024 15-mal mehr Windkapazität (79,38 GW) als die zweitplatzierten USA (5,13 GW).

Windkapazität (79,38 GW) wie der gesamte Rest der Welt (35 GW). China installierte 2024 siebenmal mehr Solarkapazität (277,18 GW) als die zweitplatzierten USA (37,16 GW).

China wird seine Dominanz gegenüber dem Rest der Welt 2025 weiter ausbauen. Bald schon wird mehr als die Hälfte der weltweiten Solarkapazität in China stehen. Alleine im letzten Mai installierte China 93 Gigawatt Solarkapazität. Das ist in einem einzigen Monat so viel wie Europa und die USA zusammen im gesamten letzten Jahr (97,08 GW Daten: Our World in Data). Oder in anderen Zahlen ausgedrückt: China installierte im Mai in jeder Sekunde fast 100 Solarpanels.

Installierte Solarkapazität 2024 grafik: ourworldindata

Auch bei der Windenergie ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis China die Hälfte für sich beanspruchen darf. Im Rekordmonat Mai addierte das Reich der Mitte 26 Gigawatt Windkapazität. Das ist deutlich mehr, als Europa und die USA zusammen im gesamten letzten Jahr (18,06 GW). Auch hierfür existiert eine nette Rechnung: 26 Gigawatt Windkapazität entsprechen 5300 Windturbinen. Alle 8 Minuten und 24 Sekunden wurde eine neue Windturbine eingeweiht.

Installierte Windkapazität 2024 grafik: ourworldindata

Der Gigantismus beim Ausbau der Erneuerbaren hat verschiedene Folgen. China kann trotz steigendem Strombedarf immer mehr Kohlekraftwerke abschalten und sich damit von ausländischer Abhängigkeit befreien. Laut neusten Messungen befindet sich der chinesische CO₂-Ausstoss im Sinkflug und Experten sprechen bereits vorsichtig davon, dass das Land, das für ein Drittel der weltweiten CO₂-Produktion verantwortlich ist, damit den Höchststand (12,6 Milliarden Tonnen CO₂ pro Jahr) überschritten haben könnte. Gute Neuigkeiten also im Kampf gegen den Klimawandel. Europas Höchststand war 1990 (8,4 Milliarden Tonnen), jener der USA 2007 (6,13 Milliarden Tonnen).

Auch die Wasserkraft will China weiter fördern. Im Juli startete der Bau des 60-Gigawatt-Medog-Projek, ein Wasserkraftwerk mit unvorstellbaren Ausmassen: Wie Der Spiegel (kostenpflichtiger Artikel) schreibt, würde der dafür benötigte Beton ausreichen, um eine zweispurige Autobahn fünfmal um die Erde zu ziehen.

Der Staudamm soll ab 2030 dreimal so viel Strom produzieren wie der aktuell weltgrösste, der Drei-Schluchten-Staudamm am Yangtse. In Zahlen sind das 300 Terrawattstunden pro Jahr – fünfmal so viel Strom, wie die gesamte Schweiz benötigt. Das Projekt ist umstritten. Es liegt in einem beinahe unberührten Ökosystem – und einer Erdbebenregion. Ausserdem befürchtet Indien, dass China die Kontrolle über den Wasserfluss zu politischen Zwecken missbrauchen könnte.