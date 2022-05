Video: watson

Nach 13 Jahren des Wartens – Der Trailer zu «Avatar 2» ist da!

Seit letztem Donnerstag läuft der erste Trailer für «Avatar: The Way of Water» im Kino. Dies allerdings nur für Kinobesucherinnen und Besucher, die den neusten Marvel-Film «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» schauen gehen. Jetzt wurde der Trailer auch online veröffentlicht.

«Avatar: The Way of Water» spielt über 10 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films und erzählt die Geschichte der Familie Sully. Dazu gehören Jake, Neytiri und ihre Kinder, die auf dem Planeten Pandora leben. Doch die Idylle hält nicht lange an: Eine vertraute Bedrohung kehrt zurück. Jake und Neytiri müssen mit der Armee der Na'vi zusammenarbeiten, um ihren Planeten zu schützen.

Im Trailer sagt Jake Sully:

«I know one thing. Wherever we go, this family is our fortress.»

«Ich weiss eines. Wo auch immer wir hingehen, diese Familie ist unsere Festung.»

James Cameron führte Regie und produzierte gemeinsam mit Jon Landau. In den Hauptrollen spielen Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi und Kate Winslet.

Das Sci-Fi-Abenteuer läuft ab dem 14. Dezember 2022 in den Schweizer Kinos.

Davor aber, ab dem 23. September, bringt Disney «Avatar – Aufbruch nach Pandora» (2009) wieder in die Kinos.

Hier kannst du den Trailer schauen:

Für die weiteren Fortsetzungen sind folgende Veröffentlichungsdaten geplant:

«Avatar 3»: 20. Dezember 2024

«Avatar 4»: 18. Dezember 2026

«Avatar 5»: 22. Dezember 2028

(cmu)