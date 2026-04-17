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Multiple Sklerose: Christina Applegate ins Spital eingeliefert

Christina Applegate, left, and Sadie Grace LeNoble arrive at the 29th annual Screen Actors Guild Awards on Sunday, Feb. 26, 2023, at the Fairmont Century Plaza in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss ...
Christina Applegate leidet an Multipler Sklerose.Bild: AP Invision
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Unheilbar krank: Christina Applegate soll ins Spital eingeliefert worden sein

Christina Applegate machte vor rund fünf Jahren öffentlich, dass sie gegen die unheilbare Krankheit Multiple Sklerose kämpft. Die Schauspielerin soll sich derzeit im Spital befinden.
17.04.2026, 12:2317.04.2026, 12:23
Imke Gerriets / watson.de

Im Jahr 2021 gab Christina Applegate bekannt, an Multipler Sklerose zu leiden. Dabei handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Die Krankheit ist nicht heilbar. Auf den Verlauf kann allerdings durch unterschiedliche Massnahmen eingewirkt werden.

Der Star aus «Eine schrecklich nette Familie» thematisiert immer wieder, wie sich die Krankheit auf ihr Leben auswirkt. Zusammen mit Jamie-Lynn Sigler, die ebenfalls an MS erkrankt ist, hat sie den Podcast «Messy».

Auch veröffentlichte Applegate ihre neuen Memoiren «You with the Sad Eyes», die weitere Einblicke in ihre Lebensumstände geben. Nun wird berichtet, dass sich die Darstellerin derzeit in einem Krankenhaus in Los Angeles befinden soll.

Christina Applegates Sprecherin äussert sich

Das US-Portal «TMZ» will von dem Spitalaufenthalt der Schauspielerin erfahren haben. Quellen mit direktem Einblick geben an, dass Christina Applegate bereits Ende März eingeliefert wurde. Bisher sei der genaue Grund für ihren dortigen Aufenthalt aber weiterhin unklar.

Somit ist nicht bekannt, ob die stationäre Behandlung mit ihrer MS-Erkrankung in Zusammenhang steht. Die Sprecherin der Schauspielerin kommt hier ebenfalls zu Wort. Sie sagt «TMZ»: «Ich gebe keinen Kommentar dazu ab, ob sie im Spital ist oder welche medizinischen Behandlungen sie erhält.»

Und weiter: «Sie hat eine lange Vorgeschichte mit komplizierten Erkrankungen, über die sie erfreulich offen gesprochen hat, wie aus ihren Memoiren und ihrem Podcast hervorgeht.»

Serien-Star legt auch eine Podcast-Pause ein

In ihren Memoiren schreibt die 54-Jährige unter anderem: «Wenn ich aufwache, kann ich meinen Arm oft nicht weit genug bewegen, um den Wasserbecher neben meinem Bett oder mein Handy vom Ladekabel zu nehmen.» Auch betont sie, dass die Krankheit sie anfällig für Infektionen mache. Aus diesem Grund müsse sie regelmässig in die Notaufnahme.

Der Bericht über den Spitalaufenthalt fällt im Übrigen mit Christina Applegates Podcast-Pause zusammen. Am 31. März wurde ein entsprechendes Update geteilt.

Dort hiess es allerdings mit Blick auf die Unterbrechung: «Wir machen in den nächsten Wochen eine kurze Pause, während Jamie und Christina sich auf ihre Buchveröffentlichungen konzentrieren. Bald sind wir mit brandneuen Folgen zurück.»

Christina Applegate hat sich in jedem Fall bisher auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen nicht zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand zu Wort gemeldet.

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