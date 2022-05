People-News

«Sex Education»-Star Ncuti Gatwa bekommt als erster Schwarzer die Rolle als Doctor Who

Am Montag gaben die Produzenten der britischen Serie Doctor Who bekannt, wer als nächstes die Rolle des bekannten TV-Zeitreisenden übernehmen darf – es ist ein bekannter Name. Der 29-jährige Schotte Ncuti Gatwa wird der 14. Hauptdarsteller in der Hit-Serie und zum ersten Schwarzen überhaupt in dieser Rolle.

Der in Ruanda geborene Gatwa erlangte durch die Netflix-Serie «Sex Education» Bekanntheit. In dieser nahm er als Eric Effiong an der Seite von Asa Butterfield eine der Hauptrollen ein. Auf Instagram hat Gatwa mitterweile über 2,6 Millionen Abonnenten.

Ncuti Gatwa wurde als Eric Effiong in der Serie «Sex Education» bekannt. Bild: Sam Taylor/ netflix

«Es ist eine grosse Ehre, ich bin mehr als aufgeregt und habe natürlich auch ein kleines bisschen Angst», so Gatwa zu seiner neuen Rolle. «Diese Show ist vielen Leuten auf der Welt extrem wichtig, mir selber auch. Jeder hier im Team gibt sein Herz für die Serie. Das will ich auch tun.»

Bis zu den ersten Folgen mit Gatwa als Doctor Who müssen sich die Fans der Serie allerdings noch eine Weile gedulden. Die Ausstrahlung der Folgen der 14. Staffel ist erst für das kommende Jahr geplant. (dab)