Take That zählt zu den erfolgreichsten Boybands aller Zeiten. Bild: Netflix

Take That: Robbie Williams legt in Netflix-Doku Alkoholmissbrauch offen

Take That schafften Ende der 90er-Jahre den grossen musikalischen Durchbruch. Der Aufstieg der Band und ihr jähes Ende werden nun zum Gegenstand einer Netflix-Doku. Dabei schockiert Robbie Williams mit Aussagen zu seiner Vergangenheit.

Imke Gerriets / watson.de

Vor allem in Europa gab es um Take That in den 90er Jahren einen riesigen Hype. Sie gehören bis heute zu den erfolgreichsten Boybands überhaupt. Vor allem Robbie Williams startete später auch eine erfolgreiche Solo-Karriere.

Netflix zeigt in einer neuen Miniserie über die fünf Mitglieder den Aufstieg und Fall der legendären Boyband aus Grossbritannien. Robbie Williams' schockierende Eskapaden rücken dabei besonders in den Fokus.

Take That: Darum geht's

Seit dem 27. Januar kann die Miniserie «Take That» auf Netflix abgerufen werden. Die Produktion besteht insgesamt aus drei Folgen und erzählt die Geschichte rund um Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange und Robbie Williams.

Als Take That erreichten sie ab den 90er Jahren Millionen von Menschen. 1996 folgte die Auflösung, die Fans weltweit teilweise sogar in eine schwere Krise stürzte. Derart stark war damals die Identifizierung mit den Sängern.

In der Doku wird noch nie zuvor gesehenes Archivmaterial gezeigt. Hier kommen die Mitglieder zu Wort, die ihre persönlichen Erfahrungen schildern. Weltweit verkauften sie mehr als 45 Millionen Alben, dominierten die Charts und brachen Rekorde.

Robbie Williams offenbart brutalen Absturz

In der Vergangenheit sprach Robbie Williams immer mal wieder über seine Eskapaden, Drogen- und Alkoholexzesse. Diese wirkten sich auch auf die Band aus und zählen zu den dunkelsten Kapiteln seines Lebens.

In der Netflix-Doku sagt Bandmitglied Howard Donald, dass er die Veränderungen bei Williams bemerkte, als dieser« mit seinen hervorquellenden Augen und voller Energie auf der Bühne auf und ab sprang».

Und weiter: «Er sah aus, als ob er unter Drogen stünde.» Gary Barlow betont dagegen: «Niemand schaute sich um, um zu sehen, wie es den anderen ging. Wir gingen einfach vorwärts.»

Robbie Williams offenbart in der Produktion, wie er zu dieser Zeit gelitten hat. Er merkt an: «Ich war so deprimiert. Ich ging zurück in mein Hotel und kippte eine Flasche Wodka pur. Ich trank mich einfach in die Bewusstlosigkeit.»

Auch gibt er zu verstehen: «Ich war 19, 20 und mitten in einer schweren Alkoholsucht. Damals war meine Alkoholsucht auf dem Höhepunkt.» Sein Körper sei «voller Dreck» gewesen. Bei den Bandproben sei er demzufolge nicht fit gewesen.

Letztlich entschied sich der Sänger 1996, aus der Band auszutreten. 2010 und damit Jahre später hatte er ein kurzweiliges Comeback mit Take That.

