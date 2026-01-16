Robbie Williams veröffentlicht überraschend neues Album

Der britische Popstar Robbie Williams hat am Freitag überraschend sein neues Album veröffentlicht. Der Titel «Britpop» ist dabei Programm und verspricht eine vergnügliche Zeitreise zurück in die 1990er-Jahre.

Robbie Williams hat ein neues Album veröffentlicht. Bild: keystone

Es ist ein kleines Verwirrspiel: Das Album war ursprünglich bereits auf den vergangenen Herbst angekündigt gewesen – quasi als Projekt im Rückenwind des Reunion-Jahrs der Britpop-Legenden von Oasis. Dann wurde die Veröffentlichung auf Februar 2026 verschoben – angeblich weil Robbie Williams nicht mit dem neuen Album von Taylor Swift in die Chart-Konkurrenz treten wollte.

Und nun kam es bereits Mitte Januar zum überraschenden Release, wie Sony Music bekanntgab. In der Medienmitteilung lässt sich Williams mit den Worten zitieren: «Ich wollte das Album schaffen, das ich gerne geschrieben und veröffentlicht hätte, nachdem ich 1995 Take That verlassen hatte. Das war der Höhepunkt des Britpop und ein goldenes Zeitalter für die britische Musik.»

Der Name des Albums ist denn auch Programm. Die Songs kommen mehrheitlich im energiegeladenen Groove der 1990er daher. «Roh, mit mehr Gitarren und noch mitreissender und hymnischer als sonst», wie sich Williams selbstbewusst weiter zitieren lässt.

Mit seinem neuen Album wird der Popstar nun auf Tournee gehen. Dabei wird er auch in der Schweiz Halt machen: am 09. und 10. September im Hallenstadion in Zürich und am 12. September in der Patinoire de Malley bei Lausanne. (dab/sda)