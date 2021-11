Strassburg gehört wegen seines Wahrzeichens, dem Münster, und der umliegenden Altstadt zu einem der zentralen Ziele für Touristen in Frankreich . (saw/sda/afp)

Der Mann soll zuvor aus einer Einrichtung geflohen sein, in der er wegen psychischer Probleme behandelt worden war, wie aus Präfekturkreisen verlautete. Er wurde wegen der Schwere seiner Verletzungen noch am Abend zur Behandlung ins Zentrum für Brandverletzungen nach Metz verlegt.

Der junge Mann zündete sich vor dem Münster in Strassburg an.

Der junge Mann zündete sich vor dem Münster in Strassburg an. Bild: shutterstock

Ein junger Mann hat sich vor dem Münster der ostfranzösischen Stadt Strassburg selbst angezündet. Der 27-Jährige sei am Dienstagabend auf dem Vorplatz der Kathedrale von Rettungskräften versorgt und ins Spital gebracht worden.

Von «Corona besiegt» zurück zum Zertifikat: Die Lage in Dänemark in 6 Punkten

Die dümmsten Ausreden in 18 Memes

Dreier, Zweier, einerlei. Es ist SO krass, und dann kommt auch noch Vujo ...

Ein so warmer Oktober wurde auf der Nordhalbkugel noch nie gemessen

Nico gerät beim Bachelor-schauen in arge Schieflage

Junger Mann zündet sich vor Strassburger Münster selbst an

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Geimpft und trotzdem an Corona gestorben: Studie zeigt, wer gefährdet ist

10 Grafiken, die zeigen, warum Frauen in den obersten Positionen fehlen

Bei Ungeimpften Spitalkosten eintreiben: Was gegen den Vorschlag spricht

Schweizer Corona-Skeptiker streuen Zweifel am Abstimmungsprozess

Italien verpasst in Nordirland den Sieg und muss um die WM-Teilnahme zittern

«Bester Tag aller Zeiten»: Britney Spears ist endgültig frei – ihre Fans feiern ausgiebig

Vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles bricht lauter Jubel aus. Rosa Konfetti fliegt in die Luft, Fans von Britney Spears fallen sich in die Arme: Richterin Brenda Penny hat die von der «Free Britney»-Bewegung lange erhoffte Entscheidung getroffen. Nach 13 Jahren unter Vormundschaft erhält die Sängerin ihre Freiheit zurück.