Strassenschilder oder Heidi Klum – was willst du lieber sehen?

Liebe watson-User

Heidi Klum wird 50 Jahre alt. So wie auch Danila Schalcher aus Dübendorf (wir gratulieren!), Matthias Stettler aus Herzogenbuchsee (O-Ton: «Das ist jetzt aber auch schon über ein Jahr her!») und Severino Rossi aus Minusio (Er liest watson nicht, weiss also nichts von seinem Glück, in diesem Artikel erwähnt zu werden).

Jetzt fragt ihr euch vielleicht: Daniela, wer? Matthias, who? Severino, chi? Damit ergeht es euch genauso wie Karl Lagerfeld, als er vor Jahren auf Heidi Klum angesprochen wurde. Damals antwortete er: «Ich kenne sie nicht. Claudia [Schiffer, Anm. d. Red.] kennt sie auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.»

So. Damit hätten wir die nun folgende Umfrage eingeleitet. Wir wollen wissen: Was wollt ihr lieber sehen? 50 Bilder von Heidi Klum oder 50 Strassenschilder/Wegweiser nach Paris?

Und zum Abschluss noch eine Drohung: Die Auswahl mit den meisten Stimmen wird innerhalb der nächsten Stunden umgesetzt.

Was willst du lieber sehen? 50 Bilder von Heidi Klum 50 Bilder von Strassenschildern nach Paris

(tog)