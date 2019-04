Leben

Game of Thrones

Game of Thrones, Staffel 8, Folge 1: So reagieren Zuschauer auf «Winterfell»



«Game of Thrones» ist zurück – das sind die besten Reaktionen (spoilerfrei!)

Zwei Jahre mussten die Fans auf neue Folgen warten, am frühen Montagmorgen war es so weit: Die Fantasy-Saga «Game of Thrones» ist in ihre achte und finale Staffel gestartet. In der rund 55-minütigen Auftaktfolge kehren – äh, MOMENT: Hier wird nicht gespoilert.

Viele Anhänger der US-Serie konnten es kaum erwarten und schauten die Episode schon am frühen Morgen.

Alle, die nicht mitten in der Nacht aufstehen konnten/wollten: #GameofThrones Spoilern bis heute Abend aus dem Weg zu gehen, ein wahres Meisterwerk. pic.twitter.com/NlaGWBENUa — Björn Schwarz (@KielerKerl) 15. April 2019

So reagiert das Internet auf den Start der 8. Staffel

Haha. Ha. Wie bringt man GoT-Fans zum Lachen?



Ich bin bei Folge 4 der 1. Staffel#GameofThrones — Jerry Gstöttner (@monacojerry) 15. April 2019

5 Uhr aufstehen um #GameofThrones zu schauen und dann zur Arbeit zu fahren. Ich bereue nichts. pic.twitter.com/7qkk6mZgb1 — BlackSnow (@BlackSnowTV) 15. April 2019

Falls ihr letzte Nacht geschlafen habt: Ihr könnt euch freuen ... Was für eine unfassbar gute erste Folge! Bin sehr gehyped auf das was noch kommen wird! Und das Intro! Hab ich wirklich nicht mit gerechnet, aber es ist so stimmig <33#GameofThrones — LordWaldemoort 🌸🌼~2 (@Waleinhorn) 15. April 2019

Aber Vorsicht! Spoiler lauern überall ... Da gebe ich mir auf Twitter alle Mühe #GameOfThrones Spoilern aus dem Weg zu gehen, und dann das... pic.twitter.com/QOqjgI7nUz — Rafael Zeier+ (@RafaelZeier) 15. April 2019

Ja ja, das ist natürlich die perfekte Lösung gegen Spoiler An einem Montagmorgen 1h früher aufstehen, um die neue #gameofthrones Folge gucken? Kein Problem!

Die drohende Spoilergefahr motiviert mich zu Höchstleistungen. — Kann-Tine (@charan_tine) 15. April 2019

Das GoT-Fieber hat sogar deutsche ÖV-Betreiber gepackt ... So komplex wie unser Schienennetzplan ist sonst nur die Handlung von @GameOfThrones 😉. #GameOfThrones #GoT #ForTheThrone pic.twitter.com/M9CcdF4d49 — RMV Dialog (@RMVdialog) 15. April 2019

Ja, die Stunde der Trittbrettfahrer hat definitiv geschlagen Unaufhaltsam wie die weißen Wanderer überqueren wir die Mauer. Der eisige Kampf gegen das Bargeld hat begonnen. Nehmt euch in Acht! VIMpay naht. ❄️ #winteriscoming #GameofThrones pic.twitter.com/d2v7egfeWj — VIMpay (@VIMpay) 15. April 2019

Die preisgekrönte Fantasy-Saga, die für komplizierte Plots, unzählige Charaktere und verstörende Wendungen bekannt ist, startete in den USA am Sonntagabend in die finale Staffel. In der Schweiz sind die Folgen seit 3.00 Uhr in der Nacht zu Montag auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen – und beim Schweizer Fernsehen RTS (mit französischen Untertiteln).

US-Sänger Joe Jonas, der mit «Game of Thrones»-Schauspielerin Sophie Turner liiert ist, schaute den Staffelauftakt im blauen Kleid und mit roter Perücke – und imitierte so die Figur Sansa Stark, die Turner in der Serie spielt.

US-Sänger Jason Derulo postete erneut ein Video, in dem er sich in den unheimlichen Nachtkönig verwandelt. Der Musiker hatte sich 2017 zu Halloween als Anführer der Untoten-Armee verkleidet.

In den verbleibenden fünf Episoden soll es nach Angaben der Macher zur bisher grössten TV-Schlacht der Geschichte kommen. Am 20. Mai endet die Saga mit einem rund 80-minütigen Finale.

...so sehr ich mich auf die Staffel gefreut habe desto trauriger werde ich denn ich will nicht das es endet 😩#GameofThrones pic.twitter.com/rFDJ2OkHBA — Hexe (@HexenTV) 15. April 2019

