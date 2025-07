Diese Stars haben ihren Partner für einen Co-Star verlassen

Manchmal passt die Chemie zwischen zwei Co-Stars am Set so gut, dass die Beziehung vor der Kamera im Privaten weitergeht. Manche haben so sogar die wahre Liebe gefunden.

Allerdings: Nicht selten haben Schauspieler ihre Partner für jemanden anderen, den sie am Filmset kennengelernt haben, verlassen. Hier kommen einige davon:

Stanley Tucci

2002, während der Produktion des Theaterstücks «Frankie and Johnny in the Clair de Lune», startete Stanley Tucci eine Affäre mit seinem Co-Star Edie Falco. Zu diesem Zeitpunkt war Tucci seit sieben Jahren mit Kathryn Spath verheiratet, gemeinsam haben sie drei Kinder.

Die Beziehung zwischen Tucci und Falco hielt aber nicht lange, und 2004 erzählte sie in einem Interview, dass er wieder mit seiner Ex-Frau zusammen ist. Sie blieben zusammen, bis Spath 2009 an Krebs verstarb.

Bild: reddit

Ethan Slater

Die Beziehung zwischen Ethan Slater und Ariana Grande war während der Dreharbeiten für «Wicked» eines der meistdiskutierten Themen online.

Die Timeline ihrer Beziehung ist sehr chaotisch. Als Grande und Slater noch mit ihren Ex-Partnern zusammen waren (aber bereits etwas zusammen hatten), gingen sie gemeinsam auf Doppeldates. Grande und Slater waren nicht wirklich gut darin, ihre Beziehung zu verstecken, und der ganze «Wicked»-Cast wusste angeblich von der Affäre.

Anfang 2023 berichtet die «Daily Mail», dass Grande und Slater während einer Party «übereinander hergefallen sind». Immer wieder wurden Fotos von den Co-Stars veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, dass sie sich offensichtlich sehr nahestehen. Dann, im Juli 2023, verkündigte Grande, dass sie sich von ihrem Partner getrennt hat.

Slaters Ex-Frau Lilly Jay brachte im August 2023 den gemeinsamen Sohn zur Welt und Grande verbrachte sogar Zeit mit der Familie. Von der Affäre ihres Mannes erfuhr Jay aus den Medien. Sie versuchten ihre Ehe zu retten, aber Slater führte seine Affäre mit Grande fort und Jay reichte die Scheidung ein.

Grande und Slater sind auch heute noch ein Paar.

Ariana Grande und Ethan Slater hinter den Kulissen von «Wicked». Bild: instagram

Ewan McGregor

Der «Star Wars»-Darsteller Ewan McGregor war 22 Jahre lang mit Eve Mavrakis verheiratet, und die beiden schienen glücklich und verliebt zu sein. Gemeinsam haben sie vier Kinder. 2016 lernte er Mary Elizabeth Winstead während der Dreharbeiten für die dritte Staffel der Fernsehserie «Fargo» kennen.

Die beiden Schauspieler wurden 2017 beim Küssen fotografiert, und McGregor verliess Mavrakis schliesslich ein Jahr später. McGregor und Winstead sind inzwischen verheiratet und haben ein Kind.

Ewan McGregor und Mary Elizabeth Winstead in «Fargo». Bild: fx networks

Chad Michael Murray

Als die «One Tree Hill»-Co-Stars Chad Michael Murray und Sophia Busch 2005 geheiratet haben, waren sie erst 23 und 24 Jahre alt. Nach nur einem Monat Ehe arbeitete er mit Paris Hilton an «House of Wax» und die beiden starteten eine Affäre.

Hilton war zu diesem Zeitpunkt in einer Beziehung mit Nick Carter, Backstreet Boy und Bruder von Aaron Carter. In einem Interview im Jahr 2006 beschuldigte Aaron Paris, seinen Bruder betrogen zu haben.

Die Affäre zwischen Murray und Hilton hielt nicht an und auch die Ehe zu Busch ging nach einem halben Jahr in die Brüche.

Chad Michael Murray und Paris Hilton an einem Presseevent für «House of Wax». Bild: imago images

Hugh Jackman

1996 heiratete Hugh Jackman Deborra-Lee Furness, gemeinsam haben sie zwei Kinder. Nach fast 30 Jahren Beziehung gaben sie 2023 ihre Trennung bekannt, dieses Jahr haben sie ihre Scheidung finalisiert. Ende Mai sprach Furness in einem Interview von «Verrat»: «Mein Herz und mein Mitgefühl gelten allen, die die traumatische Erfahrung eines Verrats hinter sich haben.»

Das hat natürlich die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht und Fans spekulieren nun, dass Jackman Furness mit Sutton Foster betrogen hat. Kennengelernt haben sie sich 2022 am Broadway, während der Aufführung von «Music Man». 2024 verliess Foster ihren Mann und im Januar 2025 wurden Jackman und Foster Händchen haltend in der Öffentlichkeit fotografiert.

Hugh Jackman und Sutton Foster in «Music Man». Bild: imago images

Dominic Cooper

Kennengelernt haben sich Dominic Cooper und Amanda Seyfried 2008 am Set von «Mamma Mia!». Damals war er in einer zwölfjährigen Beziehung mit Schauspielkollegin Joanna Carolan. Vor den Dreharbeiten in Griechenland haben sie eine Pause eingelegt, und Cooper startete eine Romanze mit Co-Star Seyfried. Wieder zu Hause kam Cooper wieder mit Carolan zusammen, traf sich aber weiterhin mit Seyfried. Das führte dazu, dass die Premiere des Films etwas unangenehm war, da auch Carolan anwesend war.

Schlussendlich verliess Cooper Carolan und kam mit Seyfried zusammen. Die beiden trennten sich allerdings nach nur zwei Jahren, weil er noch während seiner Beziehung mit Seyfried mit Schauspielkollegin Ruth Negga gesichtet wurde.

Dominic Cooper und Amanda Seyfried in «Mamma Mia!». Bild: universal pictures

Brad Pitt

Brad Pitt und Angelina Jolie zählten lange zu einem der ikonischsten Hollywood-Paare. Kennengelernt hatten sie sich 2003 am Set von «Mr. & Mrs. Smith». Damals war Pitt noch mit Jennifer Aniston verheiratet, 2005 gaben sie ihre Trennung bekannt.

Doch da war es um Pitt und Jolie bereits geschehen. «Wir haben diese seltsame Freundschaft und Partnerschaft gefunden, die sich einfach so ergeben hat», erzählte Jolie 2007 in einem Interview. Das Paar hat sechs Kinder zusammen, 2016 reichte Jolie die Scheidung ein. Nach mehr als acht Jahren intensiver juristischer Streitereien einigten sich die beiden 2024 auf eine Scheidung.

Brad Pitt und Angelina Jolie in «Mr. & Mrs. Smith». Bild: 20th century fox

Justin Theroux

Der Schauspieler Justin Theroux war seit 14 Jahren mit der Hollywood-Stylistin Heidi Bivens liiert, als er 2011 den Film «Wanderlust» drehte und sich dabei in Jennifer Aniston verliebte. Die beiden kannten sich aber bereits seit 2007.

Theroux verliess Bivens, und die Dating-Gerüchte zwischen ihm und Aniston verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Nur ein Jahr später waren sie verlobt, 2015 haben sie geheiratet. Nach drei Jahren Ehe trennte sich das Paar.

Jennifer Aniston und Justin Theroux in «Wanderlust». Bild: universal studios

Billie Crudup

2003 begann Claire Danes eine Beziehung mit ihrem Co-Star Billy Crudup, mit dem sie in dem Film «Stage Beauty» zusammenspielte. Ihre Beziehung erregte grosse Aufmerksamkeit in den Medien, da sie zur Trennung von Crudup von der Schauspielerin Mary-Louise Parker führte, die zu diesem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger war.

Nur wenige Monate nach der Geburt seines Sohnes wurde Crudup beim Schmusen mit Danes in New York gesichtet. Trotz heftiger Kritik blieben sie vier Jahre lang zusammen, bevor sie sich 2007 trennten.

Claire Danes und Billy Crudup in «Stage Beauty». Bild: Lions Gate Films

Daniel Craig

James-Bond-Darsteller Daniel Craig war 2010 mit der Filmproduzentin Satsuki Mitchell verlobt. Das war dasselbe Jahr, in dem er mit Rachel Weisz an «Dream House» arbeitete.

Craig und Weisz kennen sich bereits seit den 90er-Jahren. Am Set des Horrorfilmes soll es aber geknistert haben, und sie haben kurz danach Weihnachten zusammen verbracht. Beide Schauspieler verliessen ihre jeweiligen Partner und heirateten 2011. Craig und Weisz sind immer noch verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter.

Rachel Weisz und Daniel Craig in «Dream House». Bild: universal studios

Bonus: Harrison Ford

Kurz vor ihrem Tod erzählte Carrie Fisher in einem Interview, dass sie und Harrison Ford während der «Star Wars»-Dreharbeiten im Jahr 1976 eine Affäre hatten: «Unter der Woche waren es Han und Leia, am Wochenende Carrie und Harrison».

Ihre Affäre dauerte drei Monate und war laut Fisher «sehr intensiv». Ford äusserte sich 2017 dazu und sagte, dass es für ihn «seltsam» war. Weiter wollte er nicht darauf eingehen. Ford war damals mit Mary Marquardt verheiratet und Vater von zwei Söhnen.

Carrie Fisher und Harrison Ford in «Star Wars». Bild: AP/20TH CENTURY FOX

