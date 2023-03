Geek News

Carl sucht Liebe in neuem Pixar-Kurzfilm und weitere News aus der Film-Welt

Mehr «Leben»

Die Geschichte von Carl aus dem Pixar-Film «Oben» ist noch nicht vorbei. Dieser macht sich in einem neuen Kurzfilm nochmals auf die Suche nach der Liebe. Disney hat ausserdem noch eine Neuverfilmung des Klassikers «Aristocats» angekündigt und John Wick schiesst sich in die Top 3 der Kinocharts.

Diese und weitere Film-News findest du hier:

Pixar veröffentlicht Kurzfilm «Carl's Date»

14 Jahre nachdem der Rentner Carl in «Oben» sein Haus in ein Luftschiff verwandelte, geht er im Kurzfilm «Carl's Date» auf ein neues Abenteuer. Der Film zeigt Carl nach den Ereignissen des Filmes, wie er sich auf sein erstes Date nach dem Tod seiner Frau Ellie vorbereitet. Synchronsprecher Ed Asner kehrt als Carl zurück, der seinen Text noch vor seinem Tod in 2021 aufgenommen hat.

Der Kurzfilm läuft im Kino vor dem Animationsfilm «Elementals». Dazu im nächsten Abschnitt mehr.

Bild: disney

Pixar veröffentlicht Trailer für «Elementals»

Am 15. Juni kommt ein neuer Pixar-Film namens «Elementals» in die Kinos. Die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft leben gemeinsam in einer Stadt, in der er nur eine Regel gibt: Sich nicht unter die anderen Elemente mischen. Doch dann trifft die feurige Ember auf Wade, der zum Element Wasser gehört und beginnt, ihre Überzeugungen in Frage zu stellen.

Trailer:

«House of the Dragon»

Die kommende zweite Staffel vom «Game of Thrones»-Spin-off «House of the Dragon» wird nur aus acht Folgen bestehen, berichtet Deadline. Das sind zwei weniger, als die erste Staffel hatte. «Es ist Teil eines langfristigen Plans für die Serie, zu dem auch gehört, dass HBO grünes Licht für eine dritte Staffel gibt», heisst es im Artikel.

Die Produktion der zweiten Staffel soll kürzlich beginnen und im Sommer 2024 Premiere feiern.

Bild: hbo

«Aristocat» wird neu verfilmt

Bild: disney

Disney arbeitet an einer Live-Action-Verfilmung des Zeichentrickfilms «Aristocats» und gab nun bekannt, wer Regie führen wird. Die Wahl fiel auf Questlove (bürgerlicher Name: Ahmir Khalib Thompson), der Schlagzeuger der Band «The Roots». Er führte bereits bei der Dokumentation «Summer of Soul» Regie, die 2022 einen Oscar für die beste Dokumentation gewann. «Aristocat» wird seine erste Erfahrung als Spielfilm-Regisseur.

Zum Cast oder einem möglichen Datum für den Kinostart ist noch nichts bekannt.

«Aristocats» kam 1970 heraus und spielt in Paris in 1910. Die reiche Madame Adelaide Bonfamille hat ihre Katze Duchesse und ihre drei Kätzchen als ihre Erben eingesetzt, was den Butler so wütend macht, dass er die Katzen kidnappt und so weit von Paris wie nur möglich aussetzt. Der Streuner Thomas O'Mallay und seine Freunde helfen Duchesse, zurück nach Paris zu finden.

«The Roots»-Schlagzeuger Questlove führt bei der Neuverfilmung des Disney-Klassikers «Aristocats» Regie. Bild: imago images

Netflix plant «Man on Fire»-Serie

Im Action-Thriller «Man on Fire» spielt Denezel Washington den ehemaligen Leibwächter und alkoholsüchtigen Creasy, der die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmannes beschützen soll.

Netflix hat angekündigt, dass sie eine «Man on Fire»-Adaption in Form einer Serie machen. Diese basiert auf den beiden Büchern «Man on Fire» und «The Perfect Kill» von A. J. Quinnell. Zur Handlung schreibt Netflix: «Die Serie erzählt die Geschichte von John Creasy, einem gebrochenen Ex-Söldner, der den Tod seines einzigen Freundes rächen und gleichzeitig die Tochter seines gefallenen Kameraden vor den Mächten schützen will, die ihre Familie zerstört haben». Wer die Hauptrolle übernimmt, ist noch nicht bekannt.

Denzel Washington und Dakota Fanning in «Man on Fire». Bild: 20th century fox

«John Wick: Chapter 4» ist Platz 3 auf den Kinocharts

Der vierte Teil von «John Wick» startete letzte Woche in den Schweizer Kinos und schafft es mit Einnahmen von über 146 Millionen US-Dollar weltweit bereits auf den dritten Platz der diesjährigen Kinocharts. Vor «John Wick» ist «Creed III» und auf dem ersten Platz ist «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» mit Einnahmen von knapp 470 Millionen Dollar. In der Schweiz haben bis anhin rund 11'000 Leute «John Wick: Chapter 4» im Kino gesehen.

Bild: keystone

Diese 7 Game-Level kommen im «Mario Bros.»-Film vor

Im April kommt «Der Super Mario Bros. Film» in die Kinos. Folgende sieben Level aus dem Nintendo-Game kommen bestimmt darin vor:

Regenbogen-Boulevard

Kandis-Minen

Tostarena

Bob-Ombs Bombenberg

Donkey Kong Level 1

Bowsers Festung

Zwei Level aus Super Mario World 2

Bild: Universal Pictures

Erster Trailer für neuen Wes-Anderson-Film «Asteroid City»

Der neuste Film von Regisseur Wes Anderson heisst «Asteroid City» und kommt am 15. Juni in die Schweizer Kinos. Der Film spielt in einer fiktiven Wüstenstadt, wo Hobby-Astronomen ein Alien entdecken – ein Ereignis, das die Welt für immer verändert. Zum Cast gehören Stars wie Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Maya Hawke, Steve Carell, Margot Robbie, Jeff Goldblum und Jason Schwartzman.

Trailer schauen:

Mehr zum Thema