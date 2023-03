Unterwäsche, Schmuck, Kleidung – diese 15 Dinge haben Stars vom Set geklaut

Schauspieler dürfen oft Dinge vom Set behalten. Manche nehmen das Ganze aber auch selbst in die Hand und lassen Souvenirs einfach mitgehen. Seien das nun Schmuck, Namenstafeln oder ganze Superheldenanzüge.

In einem Interview mit People beichtete «Harry Potter»-Darsteller Rupert Grint, dass er trotz hoher Überwachung am Set ein kleines Souvenir geklaut habe:

«In den letzten Tagen standen Sicherheitsleute an den Toren und durchsuchten buchstäblich die Autos. Aber ich bin mit der Türnummer von Harrys Haus davongekommen. Ich musste sie abschrauben. Es war so zwielichtig.»

Das Potter-Haus. Bild: warner bros.

Er ist nicht der erste und bestimmt nicht der letzte Schauspieler, der mit einem kleinen Andenken vom Filmset gelaufen ist. Stars erzählen in Interviews oder online immer wieder, was für Requisiten sie heimlich mitgenommen haben.

Daniel Radcliffe

Die Security hat auch Grints Kollegen Daniel Radcliffe nicht davon abgehalten, Harrys berühmte Brille mitgehen zu lassen. Und zwar gleich zwei davon: die vom ersten und die vom letzten Film.

Daniel Radcliffe als Harry Potter in «Harry Potter und der Stein der Weisen», dem ersten Film der Franchise. Bild: warner bros.

Bryan Cranston

Ebenfalls eine Brille geklaut hat Bryan Cranston. Diese hat er als Walter White in «Breaking Bad» getragen. Auch in der Serie getragen und am Schluss eingepackt hat er den originalen Heisenberg-Hut.

Nie ohne Brille: Bryan Cranston als Walter White. Bild: amc

Maisie Williams

Maisie Williams spielte in der Hit-Serie «Game of Thrones» Arya Stark. Sie gab zu, dass sie vom Set die braune Lederjacke ihres Charakters klaute.

Maisie Williams als Arya Stark. Bild: hbo

Ryan Reynolds

Nachdem die Dreharbeiten für «Deadpool» abgeschlossen waren, nahm Hauptdarsteller Ryan Reynolds den Anzug mit nach Hause.

Ryan Reynolds als Deadpool. Bild: 20th century fox

Kristen Stewart

Vom «Twilight»-Set hat Kristen Stewart mehrere von Bellas Ringen behalten. Darunter ist auch der Verlobungsring, den Bella von Edward bekommt. «Die Ringe sind mir sehr wichtig», sagte Stewart während einer Pressekonferenz.

Edward gab Bella einen riesigen Verlobungsring. Bild: Summit Entertainment

Matt LeBlanc

In der Sitcom «Friends» spielt Matt LeBlanc Joey, der mit seinem besten Freund Chandler zusammenwohnt. Ein Gegenstand, der in ihrer Wohnung immer wieder zu sehen ist, ist ein magnetisches Bord. Genau dieses klaute LeBlac und schenkte es danach der Person, die immer vor den Folgen neue Nachrichten darauf schrieb und zeichnete.

Chandler und Joey in ihrer Wohnung. Bild: nbc

Adam Scott

Von seiner Zeit bei «Parks and Recreation» hat Adam Scott (er spielt Ben Wyatt) sein Namensschild von seinem Bürotisch als Andenken mitgehen lassen.

Ben Wyatt, City Manager. Bild: nbc

Vanessa Hudgens

In «High School Musical» schenkte Troy seiner High-School-Liebe Gabriella eine Kette mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens. Diese Kette hat Gabriella-Darstellerin Vanessa Hudgens immer noch zu Hause.

Troy und Gabriella waren in «High School Musical» schwer verliebt. Und auch privat waren Vanessa Hudgens und Zac Efron mehrere Jahre zusammen. Bild: disney channel

Lauren Graham

Vor dem Beginn der Dreharbeiten für die «Gilmore Girls»-Revivals gestand Lauren Graham, dass sie damals vom Set eine Jacke geklaut habe.

Vom Set des Revivals nahm Graham einige Kühlschrankmagnete und Bilder von ihr und Alexis Bledel mit. Für Bledel klaute Graham auch eine Yale-Flagge aus Rorys Zimmer. Das schrieb Graham in ihrem Buch «Talking As Fast As I Can».

Rory (wird von Alexis Bledel gespielt) mit ihrer Mutter Lorelai (wird von Lauren Graham gespielt). Bild: Saeed Adyani/Netflix

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth ist – unter anderem – bekannt für seine Marvel-Rolle als Hammer schwingender Thor. Er hat nicht nur einen, sondern gleich fünf dieser Hammer zu Hause herumstehen.

Thor und sein Hammer sind unzertrennlich. Bild: disney

Dakota Johnson

Der Vorteil, die weibliche Hauptrolle in einem Film wie «Fifty Shades of Grey» zu spielen? Schöne Unterwäsche, so weit das Auge reicht. Und davon gestand Dakota Johnson, ganz viel vom Set gestohlen zu haben.

Dakota Johnson, die Unterwäsche-Diebin. Bild: universal

Ian McKellen

Vom «Herr der Ringe»-Set hat Ian McKellen (spielt Gandalf) die Schlüssel zu Beutelsend, dem Haus von Bibo und Frodo, mitgenommen. In einem Reddit-Livestream sagte McKellen, dass Regisseur Peter Jackson nach diesen Schlüsseln sucht, sie «aber niemals finden wird».

Gandalf in Beutelsend. Bild: warner bros.

Chadwick Boseman

In «Black Panther» trug Chadwick Boseman ein Armband aus Komoyo-Perlen, das er nach den Dreharbeiten mit nach Hause nahm und auch privat viel trug. So auch bei einem Auftritt bei Jimmy Kimmel Live, bei dem er gestand, das Stück gestohlen zu haben.

Bild: disney

Tom Sturridge

Als Tom Sturridge in einem Videointerview gestand, den mit Sand gefüllten Sack vom «The Sandman»-Set mitgenommen zu haben, war selbst seine Kollegin Vivienne Acheampong geschockt. Doch Sturridge versicherte, dass er ihn an einem sicheren Ort aufbewahre, falls sie ihn wieder mal bräuchten.

Tom Sturridge mit Maske und dem Beutel Sand in der Netflix-Serie «The Sandman». Bild: LIAM DANIEL/NETFLIX

