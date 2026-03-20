Der Stein wurde geborgen und soll der norddeutschen Metropole als Naturdenkmal erhalten bleiben. Bild: Hochbahn/dpa

«Echte Sensation»: Millionen Jahre alter Findling in Hamburg gefunden

Beim Ausheben der Baugrube für eine künftige U-Bahn-Haltestelle in Hamburg ist ein Millionen Jahre alter Findling rund sieben Meter unter der Erde gefunden worden.

Mehr «Leben»

Wie das Verkehrsunternehmen Hamburger Hochbahn mitteilte, wiegt der Granitstein rund 22 Tonnen und misst etwa acht Kubikmeter. Der Stein wurde geborgen und soll der norddeutschen Metropole als Naturdenkmal erhalten bleiben.

«Dieser Fund in Bramfeld ist eine echte Sensation – so ein geologisches Schwergewicht haben wir in Hamburg seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr ans Licht befördert», sagte Umweltsenatorin Katharina Fegebank. Der Stein wiege so viel wie ein ausgewachsener Buckelwal und gehöre zu den grössten Findlingen der Stadt – angeführt vom «Alten Schweden», der 217 Tonnen wiegt. Wo der Stein sein neues Zuhause finden wird, müsse noch geklärt werden.

Um den mächtigen Findling zu bergen, liess die Hochbahn einen mobilen Spezialkran aufbauen. Dieser hob den Stein mit einer Hebevorrichtung aus der Grube.

Während der letzten Eiszeit wurden aus Skandinavien grosse Gesteinsmengen mit den Gletschern nach Norddeutschland transportiert. Beim Abschmelzen des Eises blieben auch grössere Felsblöcke zurück – die als Findlinge bezeichnet werden. (sda/dpa)