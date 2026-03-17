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Zwei Menschen in Lokal nahe Frankfurt erschossen

Oil tanks sit in a small harbor in Frankfurt, Germany, Thursday, March 12, 2026. (AP Photo/Michael Probst) APTOPIX Germany Iran US Israel
Zwei Menschen sterben bei Schüssen in einem Lokal in Frankfurt.Bild: keystone

Zwei Menschen in Lokal nahe Frankfurt erschossen

17.03.2026, 13:1317.03.2026, 13:13

In einem Lokal nahe dem Flughafen Frankfurt in Deutschland sind zwei Menschen erschossen worden. Am Vormittag lief eine Fahndung mit Hubschrauber und einem grösseren Polizeiaufgebot nach dem noch unbekannten Schützen. Viele Details sind bislang unbekannt.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine bewaffnete Person gegen 3.45 Uhr das Bistro betreten und auf die zwei Menschen geschossen haben. Beide seien noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Das Lokal hatte der Polizei zufolge bis 5.00 Uhr geöffnet.

Tatort weiträumig abgesperrt

Ermittler in weissen Schutzanzügen und mit Masken sicherten Spuren und machten Fotos vom Tatort. Das Lokal im Erdgeschoss des zweigeschossigen Hauses in der rund 17'000 Einwohner zählenden Stadt Raunheim war mit roten Flatterbändern weiträumig abgesperrt.

Der Schütze floh laut Polizei, nach ihm werde gefahndet. Die Hintergründe und Motive für das Verbrechen sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch völlig unklar.

Auch über die Opfer war zunächst nichts bekannt. Ihre Leichen lagen am Morgen noch im Lokal. (sda/dpa)

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