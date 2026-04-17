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Was ist Luxus? 27 Antworten berühmter Persönlichkeiten

Luxus? Was ist das überhaupt? Eine Annäherung in 27 Promi-Zitaten

17.04.2026, 10:5817.04.2026, 10:58
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Luxus? Was bedeutet das eigentlich? Nun, Luxus ist gewiss ein milliardenschweres globales Business. Eins, das versucht, ein an sich durch und durch philosophisches Konzept effizient in marktfähige Waren umzusetzen. Teure Uhren, Automarken, Schmuck ... jaja. Und dennoch ... stellt man die Frage «Was ist Luxus?» fünf unterschiedlichen Menschen, erhält man mit Sicherheit fünf völlig unterschiedliche Antworten.

Mein Schweizer Gymi-Freund, der vor rund 20 Jahren nach Orange County zog, empfindet es tagtäglich noch als grossen Luxus, zwei Autos in seiner Garage stehen haben zu dürfen. Derweil, mein kalifornischer Kumpel, der an der ETH eine Professur innehat (und sich dementsprechend locker ein Auto leisten könnte), sieht es als ungeheuren Luxus, dass er hier in Zürich kein Auto besitzen muss.

Luxus ist also immer persönlich. Immer kontextabhängig. Immer gesellschaftlich und historisch geprägt. Luxus ist demnach vieles, nur eines nicht: eine Ware. Hier eine Beweisführung anhand von 27 Zitaten von Persönlichkeiten von damals und heute:

L'Wren Scott (1964-2014)

US-amerikanische Modedesignerin

BEVERLY HILLS, CA - NOVEMBER 18: Designer L&#039;Wren Scott attends Barneys New York Hosts LACMA For Tea With L&#039;Wren Scott And Adam Glassman at Barneys New York Beverly Hills on November 18, 2011 ...
Bild: Getty
«Luxus ist eine Geisteshaltung.»
L'Wren Scott

Charlie Chaplin (1889- 1977

Britischer Komiker, Schauspieler und Regisseur

Legendary silent film actor-director Charlie Chaplin is shown in a scene from the 1925 silent film &quot;The Gold Rush&quot; in this promotional photo. Four of Chaplin&#039;s films &quot;The Gold Rush ...
Bild: AP THE ROY EXPORT COMPANY ESTAB
«Das Traurigste, das ich mir vorstellen kann, ist, sich an Luxus zu gewöhnen.»
Charlie Chaplin

Seneca (1-65 n. Chr.)

Römischer Philosoph, Dramatiker, Naturforscher und Politiker

Bronze Statue of Seneca the Younger, Roman Stoic philosopher. Cordoba, Spain xkwx bronze, statue, seneca the Younger, Lucius Annaeus Seneca, philosopher, statesman, dramatist, satirist, Cordoba, Hispa ...
Bild: imago
«Armut will etwas, Luxus will vieles und Habgier will alles.»
Seneca

Diane von Fürstenberg (* 1946)

Belgisch-US-amerikanische Modeschöpferin

Recording Date 30.01.2014 Ein Mittagessen mit Diane von Fürstenberg, Axel-Springer-Haus
Bild: imago
«Bei Luxus geht es nicht darum, viel Geld zu haben, sondern darum, guten Geschmack zu haben.»
Diane von Fürstenberg

Montesquieu (1689-1755)

Französischer Schriftsteller und Philosoph

Montesquieu CHARLES LOUIS DE SECONDAT, baron de MONTESQUIEU French philosopher Date: 1689-1755 Copyright: Copyrightx(c)Geminix2023.xCredit:xGemini 12002331
Bild: imago
Republiken gehen an Luxus zugrunde, Monarchien an Armut.
Montesquieu

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

US-amerikanischer Pastor, Philosoph und Schriftsteller

Ralph Waldo Emerson https://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson
Bild: wikicommons
«Es ist ein Luxus, verstanden zu werden.»
Ralph Waldo Emerson

George Eliot (1819-1880)

Englische Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin

George Eliot - Mary Ann Evans (22 November 1819 – 22 December 1880; alternatively Mary Anne or Marian[1][2]), known by her pen name George Eliot, was an English novelist, poet, journalist, translator, ...
Mit richtigem Namen hiess sie Mary Ann Evans, veröffentlichte aber ihre Romane im viktorianischen England unter dem männlichen Pseudonym George Eliot, um als ernstzunehmende Schriftstellerin wahrgenommen zu werden und sich zugleich vor moralischer und sozialer Ächtung zu schützen.Bild: wikicommons
«Man muss arm sein, um den Luxus des Gebens zu kennen.»
George Eliot

Oscar Wilde (1854-1900)

Irischer Lyriker, Dramatiker und Kritiker

Oscar Wilde reclining with Poems, by Napoleon Sarony in New York in 1882. Wilde often liked to appear idle, though in fact he worked hard; by the late 1880s he was a father, an editor and a writer. h ...
Bild: wikicommons
«Selbstvorwürfe bergen einen gewissen Luxus in sich. Wenn wir uns selbst die Schuld geben, hat niemand sonst das Recht, uns Vorwürfe zu machen.»
Oscar Wilde

Coco Chanel (1883-1971)

Französische Modedesignerin und Unternehmerin

Portrait von Coco Chanel (1883-1971), franzoesische Modeschoepferin und Begruenderin des Chanel-Modeimperiums, aufgenommen am 25. Februar 1932 in London, Grossbritannien. (KEYSTONE/Str)
Bild: KEYSTONE
«Luxus muss bequem sein. Sonst ist es kein Luxus.»
Coco Chanel

Ettore Bugatti (1881-1947)

Italienisch-französischer Automobilkonstrukteur

Ettore Bugatti with the Bugatti Royale https://www.motorvalley.it/wp-content/uploads/2024/10/Motor-Valley-stories-il-mito-di-Ettore-Bugatti-imprenditore-e-designer-italiano-cover.jpg
Bild: motorvalley.it
«Nichts kann zu schön sein. Nichts zu teuer.»
Ettore Bugatti

Giorgio Armani (1934-2025)

Italienischer Modedesigner und Unternehmer

RECORD DATE NOT STATED GIORGIO ARMANI COLLECTION EMPORIO 11254 0000 00 00 Milan Italy Armani, Giorgio PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_11254_01
Bild: imago
«Stil ist der einzige echte Luxus, der wirklich erstrebenswert ist.»
Giorgio Armani

Kylie Minogue (* 1968)

Australisch-britische Popsängerin und Schauspielerin

FILE - FEBRUARY 19: Singer Kylie Minogue is engaged to actor Joshua Sasse. SYDNEY, AUSTRALIA - NOVEMBER 26: Kylie Minogue arrives for the 29th Annual ARIA Awards 2015 at The Star on November 26, 2015 ...
Bild: Getty Images AsiaPac
«Luxus ist nicht mein begehbarer Kleiderschrank, sondern die Schlichtheit, die er meinem Schlafzimmer ermöglicht.»
Kylie Minogue

Tennessee Williams (1911-1983)

US-amerikanischer Schriftsteller

American writer Tennessee Williams. Credit: Album
Bild: imago
«Luxus – das ist der Wolf vor der Tür, und seine Zähne sind die Eitelkeiten und Selbstüberschätzungen, die der Erfolg hervorbringt. Wenn ein Künstler dies erkennt, weiss er, wo die Gefahr liegt.»
Tennessee Williams

Tom Ford (* 1961)

US-amerikanischer Modedesigner und Filmregisseur

Tom Ford attends The Metropolitan Museum of Art&#039;s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the &quot;Superfine: Tailoring Black Style&quot; exhibition on Monday, May 5, 2025, in ...
Bild: keystone
«Heute sind Zeit und Stille die kostbarsten Luxusgüter überhaupt.»
Tom Ford

Edward Abbey (1927-1989)

US-amerikanischer Naturforscher und Essayist

Edward Abbey https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Abbey
Bild: wikicommons
«Die Wildnis ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für die menschliche Seele.»
Edward Abbey

Stella McCartney (* 1971)

Britische Modedesignerin

epa12428768 British designer Stella McCartney poses on the red carpet of The Albies Awards at the Natural History Museum in London, Britain, 03 October 2025. The awards aim to honor individuals who de ...
Bild: keystone
«Leder ist kein Luxus. Es ist derart billiges Material, das in Massenproduktion hergestellt wird. Über 50 Millionen Tiere werden jedes Jahr nur für die Mode getötet. Für mich hat es nichts mit Luxus zu tun.»
Stella McCartney

Susan B. Anthony (1820-1906)

US-amerikanische Sozialreformerin und Frauenrechtsaktivistin

Susan Brownell Anthony [1] (* 15. Februar 1820 in Adams, Massachusetts; † 13. März 1906 in Rochester, New York) war eine US-amerikanische Sozialreformerin und Frauenrechtsaktivistin, die eine herausra ...
Bild: wikicommons
«Die Ehe muss – für Frauen wie für Männer – ein Luxus sein, keine Notwendigkeit. Ein Ereignis im Leben, nicht der ganze Lebensinhalt.»
Susan B. Anthony

Jeff Koons (* 1955)

US-amerikanischer Künstler

epa04561378 (FILE) A picture dated 19 June 2012 shows US artist Jeff Koons standing in front of his sculpture &#039;Balloon Venus&#039; displayed at Liebighaus in Frankfurt Main, Germany. Jeff Koons t ...
Bild: DPA / EPA FILES
«Ich versuche, Menschen durch meine Arbeit über Materialismus aufzuklären. Ich versuche, ihnen echten optischen Luxus zu zeigen.»
Jeff Koons

Lana Del Rey (* 1985)

US-amerikanische Singer-Songwriterin

epa05179232 US singer Lana Del Rey arrives on the red carpet for the 2016 Brit Awards at the O2 Arena in Greenwich, London, Britain, 24 February 2016. EPA/ANDREW COWIE
Bild: EPA/EPA
«Meine Musik ist ein Luxus.»
Lana Del Rey

Michael Caine (* 1933)

Britischer Schauspieler und Autor

michael caine get carter krimi thriller england 1970er siebziger http://lagranilusion.cinesrenoir.com/?p=7683
Bild: lagranilusion.cinesrenoir.com
«Der grösste Luxus ist, nicht selbst Auto zu fahren. Ich besass bis zu meinem 30. Lebensjahr kein Auto, und als ich dann eines erwarb, war es ein Rolls-Royce – weshalb es billiger war, einen Chauffeur zu versichern. Ich möchte nie selbst fahren müssen.»
Michael Caine

Valerie Plame (* 1963)

US-amerikanische CIA-Undercover-Agentin

In this undated photo provided by PBS, former United States CIA Operations Officer, Valerie Plame, who is also known by her married name, Valerie Wilson, is interviewed on the set of &quot;Makers: Wom ...
Bild: AP/PBS
«Privatsphäre ist der letzte wahre Luxus. Sein Leben so leben zu können, wie man es möchte, ohne dass jeder dazu etwas sagt oder davon weiss.»
Valerie Plame

Doug Larson (1926-2017)

US-amerikanischer Journalist und Kolumnist

Doug Larson https://www.greenbaypressgazette.com/gcdn/-mm-/4fd7969c501f12995f332cc630707bb89091fd24/c=0-111-1676-1058/local/-/media/2017/04/03/WIGroup/GreenBay/636268410384843719-Doug-Larson-photo.j ...
Bild: green bay press
«Zweckmässigkeit ist, wenn man ein Telefon hat. Luxus ist, wenn man zwei hat. Überfluss ist, wenn man drei hat. Und das Paradies ist, wenn man gar keines hat.»
Doug Larson

Henry Ward Beecher (1813-1887)

US-amerikanischer Prediger und Aktivist für die Abschaffung der Sklaverei

Henry Ward Beecher (* 24. Juni 1813 in Litchfield, Connecticut; † 8. März 1887 in Brooklyn, N.Y.) war kongregationalistischer US-amerikanischer Prediger und Autor, der sich gegen die Sklaverei einsetz ...
Bild: wikicommons
«Eine Bibliothek ist kein Luxus, sondern eines der Grundbedürfnisse des Lebens.»
Henry Ward Beecher

Olivia Newton-John (1948-2022)

Britisch-australische Schauspielerin und Sängerin

Olivia Newton-John Grease 1978 Paramount Hollywood CA USA Copyright: xCPCx 32733_070THA
Bild: imago
«Für mich bedeutet Luxus, zu Hause bei meiner Tochter zu sein. Ab und zu eine Massage schadet auch nicht.»
Olivia Newton-John

Anthony Trollope (1815-1882)

Englischer Schriftsteller

Anthony Trollope (1815-82), English novelist. Mono Print !AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT! UnitedArchives0762652
Bild: imago
«Liebe ist wie jeder andere Luxus. Wer es sich nicht leisten kann, hat keinen Anspruch darauf.»
Anthony Trollope

Adrien Brody (* 1973)

US-amerikanischer Schauspieler

Adrien Brody arrives at the Vanity Fair Oscar Party on Sunday, March 15, 2026, at the Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Adrien Brody
Bild: keystone
«Anonym zu sein, ist ein grosser Luxus. Das zu verlieren, ist ein schwerer Schaden. Vor allem geht dabei die Fähigkeit verloren, andere zu beobachten, ohne selbst beobachtet zu werden. Und als Schauspieler ist das dein wichtigstes Werkzeug.»
Adrien Brody

Thornton Wilder (1897-1975)

US-amerikanischer Schriftsteller

(Eingeschränkte Rechte für bestimmte redaktionelle Kunden in Deutschland. Limited rights for specific editorial clients in Germany.) *17.04.1897-07.12.1975+Schriftsteller, USA- am Schreibtisch- 1931 ( ...
Bild: getty
«Die Zukunft ist der kostbarste Luxus der Welt.»
Thornton Wilder
Zitat-Quellen u.A. von:
GoodReads.com
BrainyQuote.com
AZquotes.com
LuxeQuotes.com
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