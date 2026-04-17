Luxus? Was ist das überhaupt? Eine Annäherung in 27 Promi-Zitaten

Oliver Baroni Folge mir

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Luxus? Was bedeutet das eigentlich? Nun, Luxus ist gewiss ein milliardenschweres globales Business. Eins, das versucht, ein an sich durch und durch philosophisches Konzept effizient in marktfähige Waren umzusetzen. Teure Uhren, Automarken, Schmuck ... jaja. Und dennoch ... stellt man die Frage «Was ist Luxus?» fünf unterschiedlichen Menschen, erhält man mit Sicherheit fünf völlig unterschiedliche Antworten.

Mein Schweizer Gymi-Freund, der vor rund 20 Jahren nach Orange County zog, empfindet es tagtäglich noch als grossen Luxus, zwei Autos in seiner Garage stehen haben zu dürfen. Derweil, mein kalifornischer Kumpel, der an der ETH eine Professur innehat (und sich dementsprechend locker ein Auto leisten könnte), sieht es als ungeheuren Luxus, dass er hier in Zürich kein Auto besitzen muss.

Luxus ist also immer persönlich. Immer kontextabhängig. Immer gesellschaftlich und historisch geprägt. Luxus ist demnach vieles, nur eines nicht: eine Ware. Hier eine Beweisführung anhand von 27 Zitaten von Persönlichkeiten von damals und heute:

L'Wren Scott (1964-2014)

US-amerikanische Modedesignerin

Bild: Getty

«Luxus ist eine Geisteshaltung.» L'Wren Scott

Charlie Chaplin (1889- 1977

Britischer Komiker, Schauspieler und Regisseur

Bild: AP THE ROY EXPORT COMPANY ESTAB

«Das Traurigste, das ich mir vorstellen kann, ist, sich an Luxus zu gewöhnen.» Charlie Chaplin

Seneca (1-65 n. Chr.)

Römischer Philosoph, Dramatiker, Naturforscher und Politiker

Bild: imago

«Armut will etwas, Luxus will vieles und Habgier will alles.» Seneca

Diane von Fürstenberg (* 1946)

Belgisch-US-amerikanische Modeschöpferin

Bild: imago

«Bei Luxus geht es nicht darum, viel Geld zu haben, sondern darum, guten Geschmack zu haben.» Diane von Fürstenberg

Montesquieu (1689-1755)

Französischer Schriftsteller und Philosoph

Bild: imago

Republiken gehen an Luxus zugrunde, Monarchien an Armut. Montesquieu

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

US-amerikanischer Pastor, Philosoph und Schriftsteller

Bild: wikicommons

«Es ist ein Luxus, verstanden zu werden.» Ralph Waldo Emerson

George Eliot (1819-1880)

Englische Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin

Mit richtigem Namen hiess sie Mary Ann Evans, veröffentlichte aber ihre Romane im viktorianischen England unter dem männlichen Pseudonym George Eliot, um als ernstzunehmende Schriftstellerin wahrgenommen zu werden und sich zugleich vor moralischer und sozialer Ächtung zu schützen. Bild: wikicommons

«Man muss arm sein, um den Luxus des Gebens zu kennen.» George Eliot

Oscar Wilde (1854-1900)

Irischer Lyriker, Dramatiker und Kritiker

Bild: wikicommons

«Selbstvorwürfe bergen einen gewissen Luxus in sich. Wenn wir uns selbst die Schuld geben, hat niemand sonst das Recht, uns Vorwürfe zu machen.» Oscar Wilde

Coco Chanel (1883-1971)

Französische Modedesignerin und Unternehmerin

Bild: KEYSTONE

«Luxus muss bequem sein. Sonst ist es kein Luxus.» Coco Chanel

Ettore Bugatti (1881-1947)

Italienisch-französischer Automobilkonstrukteur

«Nichts kann zu schön sein. Nichts zu teuer.» Ettore Bugatti

Giorgio Armani (1934-2025)

Italienischer Modedesigner und Unternehmer

Bild: imago

«Stil ist der einzige echte Luxus, der wirklich erstrebenswert ist.» Giorgio Armani

Kylie Minogue (* 1968)

Australisch-britische Popsängerin und Schauspielerin

Bild: Getty Images AsiaPac

«Luxus ist nicht mein begehbarer Kleiderschrank, sondern die Schlichtheit, die er meinem Schlafzimmer ermöglicht.» Kylie Minogue

Tennessee Williams (1911-1983)

US-amerikanischer Schriftsteller

Bild: imago

«Luxus – das ist der Wolf vor der Tür, und seine Zähne sind die Eitelkeiten und Selbstüberschätzungen, die der Erfolg hervorbringt. Wenn ein Künstler dies erkennt, weiss er, wo die Gefahr liegt.» Tennessee Williams

Tom Ford (* 1961)

US-amerikanischer Modedesigner und Filmregisseur

Bild: keystone

«Heute sind Zeit und Stille die kostbarsten Luxusgüter überhaupt.» Tom Ford

Edward Abbey (1927-1989)

US-amerikanischer Naturforscher und Essayist

Bild: wikicommons

«Die Wildnis ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für die menschliche Seele.» Edward Abbey

Stella McCartney (* 1971)

Britische Modedesignerin

Bild: keystone

«Leder ist kein Luxus. Es ist derart billiges Material, das in Massenproduktion hergestellt wird. Über 50 Millionen Tiere werden jedes Jahr nur für die Mode getötet. Für mich hat es nichts mit Luxus zu tun.» Stella McCartney

Susan B. Anthony (1820-1906)

US-amerikanische Sozialreformerin und Frauenrechtsaktivistin

Bild: wikicommons

«Die Ehe muss – für Frauen wie für Männer – ein Luxus sein, keine Notwendigkeit. Ein Ereignis im Leben, nicht der ganze Lebensinhalt.» Susan B. Anthony

Jeff Koons (* 1955)

US-amerikanischer Künstler

Bild: DPA / EPA FILES

«Ich versuche, Menschen durch meine Arbeit über Materialismus aufzuklären. Ich versuche, ihnen echten optischen Luxus zu zeigen.» Jeff Koons

Lana Del Rey (* 1985)

US-amerikanische Singer-Songwriterin

Bild: EPA/EPA

«Meine Musik ist ein Luxus.» Lana Del Rey

Michael Caine (* 1933)

Britischer Schauspieler und Autor

«Der grösste Luxus ist, nicht selbst Auto zu fahren. Ich besass bis zu meinem 30. Lebensjahr kein Auto, und als ich dann eines erwarb, war es ein Rolls-Royce – weshalb es billiger war, einen Chauffeur zu versichern. Ich möchte nie selbst fahren müssen.» Michael Caine

Valerie Plame (* 1963)

US-amerikanische CIA-Undercover-Agentin

Bild: AP/PBS

«Privatsphäre ist der letzte wahre Luxus. Sein Leben so leben zu können, wie man es möchte, ohne dass jeder dazu etwas sagt oder davon weiss.» Valerie Plame

Doug Larson (1926-2017)

US-amerikanischer Journalist und Kolumnist

«Zweckmässigkeit ist, wenn man ein Telefon hat. Luxus ist, wenn man zwei hat. Überfluss ist, wenn man drei hat. Und das Paradies ist, wenn man gar keines hat.» Doug Larson

Henry Ward Beecher (1813-1887)

US-amerikanischer Prediger und Aktivist für die Abschaffung der Sklaverei

Bild: wikicommons

«Eine Bibliothek ist kein Luxus, sondern eines der Grundbedürfnisse des Lebens.» Henry Ward Beecher

Olivia Newton-John (1948-2022)

Britisch-australische Schauspielerin und Sängerin

Bild: imago

«Für mich bedeutet Luxus, zu Hause bei meiner Tochter zu sein. Ab und zu eine Massage schadet auch nicht.» Olivia Newton-John

Anthony Trollope (1815-1882)

Englischer Schriftsteller

Bild: imago

«Liebe ist wie jeder andere Luxus. Wer es sich nicht leisten kann, hat keinen Anspruch darauf.» Anthony Trollope

Adrien Brody (* 1973)

US-amerikanischer Schauspieler

Bild: keystone

«Anonym zu sein, ist ein grosser Luxus. Das zu verlieren, ist ein schwerer Schaden. Vor allem geht dabei die Fähigkeit verloren, andere zu beobachten, ohne selbst beobachtet zu werden. Und als Schauspieler ist das dein wichtigstes Werkzeug.» Adrien Brody

Thornton Wilder (1897-1975)

US-amerikanischer Schriftsteller

Bild: getty