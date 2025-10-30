Wegen Allerheiligen sind viele Läden zwei Tage am Stück geschlossen. Der Einkauf sollte deshalb geplant sein. Bild: KEYSTONE

Läden wegen Allerheiligen geschlossen – so sorgst du am besten vor

Wer samstags seinen Wocheneinkauf macht, hat jetzt Pech: Wegen Allerheiligen bleiben viele Läden über das Wochenende geschlossen. Für Kurzentschlossene gibt es dennoch Einkaufsmöglichkeiten. Wir sagen dir, wo.

Nach dem Halloween-Gruseln kann man am Wochenende mal wieder richtig ausspannen. Kein Einkaufsstress durch überfüllte Läden, sondern quasi doppelter Sonntag. Wer selber kocht, muss deshalb vorplanen. Wir erklären dir, wo welche Öffnungszeiten gelten und wann du am besten einkaufst.

Welche Läden haben an Allerheiligen geöffnet?

Einige Geschäfte in der Schweiz öffnen ihre Türen am 1. November trotzdem. Dafür musst du aber je nach Wohnort einen weiteren Weg auf dich nehmen und brauchst meistens viel Geduld. Immerhin ist Allerheiligen nicht ein ganz so hoher Feiertag wie Weihnachten, Ostern oder Pfingsten.

Im Raum Zürich haben Shopper Glück: das Glattzentrum und Sihlcity sind an Allerheiligen geöffnet, auch im Shoppi Tivoli in Spreitenbach gelten die normalen Öffnungszeiten. In Basel hat das St. Jakob-Park Shoppingcenter normal geöffnet.

Berner Oberländer können im Oberland Shopping in Wilderswil einkaufen, dort haben die Läden von 8 (Food) beziehungsweise 9 Uhr (Non-Food und Restaurant) bis 17 (Non-Food und Restaurant) beziehungsweise 18 Uhr (Food) geöffnet. Im Westside in Bern gelten an Allerheiligen keine speziellen Öffnungszeiten, hier kannst du ebenfalls shoppen.

Falls du Kleider benötigst, hat beispielsweise das Fashion Outlet in Landquart von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Und wer ohnehin einen Trip in den Süden plant, kann bei den Foxtown Factory Stores in Mendrisio einen Zwischenstopp einlegen. Dort sind die Läden von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Im Gegensatz zu Pfingsten bleibt hingegen die Mall of Switzerland in Ebikon bei Luzern an Allerheiligen geschlossen. Am Vortag schliessen die Läden bereits um 17 Uhr. Das nicht allzu weit entfernte Emmen Center hat an Allerheiligen ebenfalls geschlossen.

Der Gäupark in Egerkingen SO hat ebenfalls geschlossen, ebenso das Fashion Fish in Schönenwerd SO. Im Lago Konstanz gibt es nur Gastro-Angebote, die Läden sind geschlossen. Auch im Säntispark bekommst du nur Gastronomisches, das Freizeitzentrum hat allerdings geöffnet. Und immerhin sind die Läden am Vortag, am 31. Oktober, bis 21 Uhr geöffnet.

Falls du dringend etwas benötigst und die Läden in deiner Gemeinde alle geschlossen sind, gibt es dennoch Möglichkeiten. Dabei solltest du jedoch ein paar Tipps weiter unten beachten, um deine Nerven zu schonen.

Und wenn ich nicht in ein Einkaufszentrum will?

Mittlerweile dürfte den meisten bekannt sein, dass Tankstellenshops, Raststätten und Bahnhofsläden auch an Sonntagen offen haben. Das gilt auch für Allerheiligen. Doch gerade darin liegt der Haken: Es ist allen bekannt. Wer schon einmal an einem hohen Feiertag oder am Sonntag einkaufen war, weiss, was das heisst: Volle Gänge, lange Warteschlangen an den Kassen und gestresste Menschen.

Um welche Uhrzeit hat es an Feiertagen am wenigsten Kundschaft?

Um diesen Spiessrutenlauf möglichst zu umgehen, musst du azyklisch einkaufen. Das variiert allerdings je nach Standort. «Um Zeiten mit hoher Kund:innenfrequenz umgehen zu können, eignen sich grundsätzlich Einkäufe ausserhalb der Stosszeiten, beispielsweise Mitte Vormittag», erklärt etwa Thomas Ditzler, Mediensprecher bei Coop. Weniger empfehlen kann er Last-Minute-Grosseinkäufe vor den Feiertagen, auch da sind die Läden gut besucht. An Randzeiten stehen die Chancen grösser, im Laden Platz zu haben. Oder man plant voraus und bestellt sich die Waren einfach online, sodass sie vor die Haustür geliefert werden und man gar nie eine Filiale betreten muss.

Wer den Einkauf gut plant, schont auch das Personal. Bild: KEYSTONE

Wer an Bahnhöfen beispielsweise lieber in der Migros einkauft, sollte die Zeiten zwischen 10 und 12 Uhr vormittags und 16 und 18 Uhr nachmittags meiden. Dann sind die Läden laut Mediensprecher Andy Zesiger am stärksten frequentiert. Ruhe hat man hingegen morgens direkt nach der Ladenöffnung oder nachmittags zwischen 13 und 15 Uhr.

So umgehst du beim Einkaufen an Feiertagen die lange Warteschlange

In vielen Filialen – auch an Bahnhöfen – gibt es die Möglichkeit, per Selfscanning via App einzukaufen. Bei Migros heisst das «subito», bei Coop «passabene». Damit musst du auch nicht an den Kassen anstehen und kannst die Einkäufe einfach scannen, direkt in deine Tasche packen, am Schluss über das Smartphone bezahlen und den Laden wieder verlassen. Migros-Sprecher Zesiger empfiehlt zudem eine Einkaufsliste. Dann hast du auch immer den Überblick.

Self-Checkout-Kassen sind eine Variante, noch schneller geht's mit der Smartphone-App. Bild: KEYSTONE

An welchen Feiertagen kaufen am meisten Leute ein?

Sowohl bei Migros als auch bei Coop sind Weihnachten und Ostern die Spitzenreiter. Auch Silvester und der 1. August gehören zu den umsatzstärksten Tagen. Bei Coop macht sich zudem ein weiterer Tag bemerkbar: «Eine positive Entwicklung konnten wir in den vergangenen Jahren auch rund um den Black Friday feststellen», erklärt Ditzler.

Welche Produkte sind an Feiertagen am begehrtesten?

Wegen Weihnachten und Ostern sind das etwa Fleisch fürs Fondue Chinoise oder den Braten, Fisch, aber auch Backwaren, Süssigkeiten (Osterhasen) oder Getränke. Sowohl bei Coop als auch bei Migros sind zudem auch Dekoartikel sehr begehrt. An Weihnachten kommen bei Coop auch Lego hinzu. Kurz vor den Feiertagen wird für das Apéro eingekauft, solche Produkte sind dann sehr begehrt. Und Eier sind besonders vor Weihnachten und Ostern ein Verkaufsschlager.

Auch wenn an Allerheiligen in den meisten Familien kein traditionelles Festessen stattfindet, kaufen Schweizerinnen und Schweizer auch dann viel ein. «In den offenen Verkaufsstellen an Feiertagen bieten wir das ganze Sortiment eines Supermarktes an und planen unsere Mengen unter Berücksichtigung der erhöhten Nachfrage, so dass wir für jedes Bedürfnis gerüstet sind», erklärt Ditzler von Coop.