Rispen-Hortensie (Hydrangea paniculata) Bild: Gärtner Graf

Gärtner Graf

Hortensien schneiden – alles, was du darüber wissen musst

Hortensien sind echte Gartenstars und zeigen im Sommer, was sie draufhaben: riesige Blütenbälle und beeindruckende Rispen. Doch Vorsicht: Ein falscher Schnitt oder der falsche Zeitpunkt und die Blütenshow fällt aus. Damit dir das nicht passiert, solltest du beim Rückschnitt einige wichtige Punkte beachten.

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1. Tipp

Bild: Gärtner Graf/Tetiana Bukhinska

Die vertrockneten Blütenbüschel der Hortensien aus dem Vorjahr sehen schön aus und sie dienen den frischen Knospen als Frostschutz. Deshalb solltest du sie so lang wie möglich am Strauch belassen. Für den Rückschnitt von Hortensien benötigst du Fingerspitzengefühl, denn Hortensie ist nicht gleich Hortensie. Je nach Art gelten unterschiedliche Schnittregeln.

2. Tipp

bild: gärtner graf/tetiana bukhinska

Bei Bauern-Hortensien (Hydrangea macrophylla), Teller-Hortensien (Hydrangea serrata), Samt-Hortensien (Hydrangea aspera) und eichenblättrigen Hortensien (Hydrangea quercifolia) entfernst du nur alte Blüten und erfrorene Triebe. Schneide dabei immer dicht oberhalb des ersten grünen Knospenpaars. Ist deine Hortensie über die Jahre dichter gewachsen, schneidest du im Frühjahr zudem einige Triebe bodennah zurück.

3. Tipp

bild: gärtner graf/tetiana bukhinska

Rispen-Hortensien (Hydrangea paniculata) und Schneeball-Hortensien (Hydrangea arborescens) bilden ihre Blüten am einjährigen Holz. Diese Hortensien kannst du nach Belieben in Form schneiden. Schneidest du stark zurück, erhältst du grössere Blüten auf kräftigen Stielen. Am besten lässt du nur eins bis zwei Knospenpaare stehen. Aus dem verbleibenden Stummel wachsen dann zwei bis vier neue Triebe.

Achtung!

Auch wenn Hortensien harmlos aussehen, sind sie offiziell leicht giftig. Bei empfindlicher Haut können Pflegearbeiten Jucken oder Rötungen verursachen. Wenn du weisst, dass deine Haut schnell empfindlich reagiert, solltest du lieber Handschuhe tragen. Für alle anderen gilt: nach der Gartenarbeit gründlich die Hände waschen.

Praxistipp

Du bist unsicher, ob ein Trieb den Winter überlebt hat? Kein Problem: Kratz mit dem Daumennagel vorsichtig ein wenig Rinde ab. Leuchtet es darunter frisch grün, lebt der Trieb und darf bleiben. Siehst du dagegen ein eher gelbgrünes, trockenes Gewebe, hat er seinen Dienst getan und kann weg.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

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