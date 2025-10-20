Du suchst noch nach Inspiration für Halloween? Dann bist du hier richtig. Bild: reddit/watson

Diese Halloween-Kostüme sind lustiger, kreativer und überhaupt besser als deins

Halloween steht kurz bevor, und wenn du noch eine Verkleidung brauchst, musst du dich langsam sputen. Hier gibt es lustige Inspirationen für tolle Kostüme. Danke dafür, Internetz!

Mehr «Spass»

Ja, ja, man kann Halloween super oder ultrablöd finden. Einig sind sich die Freunde und Feinde des Verkleidens aber bestimmt in einem Punkt: Kreative und lustige Kostüme sind IMMER besser als die langweiligen.

Im Internet kursieren jetzt schon ein paar interessante Kostüm-Ideen, die bestimmt auch Leute beGEISTERN, die keine Spuk-Fans sind.

Wer keinen Partner hat oder haben will, muss das Partnerkostüm halt selbst anziehen.

Das gruseligste Kostüm überhaupt: Ghosting.

Das perfekte Pärchenkostüm für immer-hungrige Menschen:

Der Bügeleisen-Abdruck macht diese Idee perfekt.

Wie praktisch, wenn du an der Party nicht gerne mit Menschen redest.

Für Fans von Wortspielen:

Der «Cereal Killer».

Wer vor lauter Weltschmerz keine Tränen mehr hat, könnte sich als Meme versuchen.

Oder hier: Für Faule.

Der kinderfreie Millennial. Ohne riesiges Kostüm, (vermeintlich) ohne grössere Probleme. ;-)

Für alle Freunde (und Feinde) von Zoom-Meetings.

Bild: reddit

Hier das Video zur legendären Szene von damals.

Als wäre LinkedIn nicht schon gruselig genug ...

Ein legendärer Klassiker unter den kreativen Kostümen: Karl(a) Klammer.

Oh, der singende Fisch!

Wer nicht gerne tanzt, kann sich ganz einfach (?) versteinern lassen.

Halb verstörend und halb lustig: Sexy Dobby.

Wie kopflos von Marie Antoinette ...

Kennt die jüngere Generation diesen ikonischen Film noch?

«Mrs. Doubtfire»? Anyone?

Für immer eine grossartige Idee: das cringe Stock-Foto

Für alle, die es clean mögen: MEISTER PROPER!!!!

Ohrwurm in 3 ... 2 ... 1 ...

Ja, es ist Nickelback. Falls du die nicht magst: tut uns leid.

Bonus:

Und wenn du wirklich einfach überhaupt keine Lust hast, dir ein Kostüm zu besorgen und an eine Verkleidungsparty zu gehen.

Dann gehst du einfach nicht. ;-) Bild: instagram

Mehr Halloween-Kram: