Spass
Halloween

Halloween-Kostüme 2025: Die besten Ideen für die gruselige Party

Lustige und kreative Ideen für Halloween-Kostüme 2025.
Du suchst noch nach Inspiration für Halloween? Dann bist du hier richtig.Bild: reddit/watson

Diese Halloween-Kostüme sind lustiger, kreativer und überhaupt besser als deins

Halloween steht kurz bevor, und wenn du noch eine Verkleidung brauchst, musst du dich langsam sputen. Hier gibt es lustige Inspirationen für tolle Kostüme. Danke dafür, Internetz!
20.10.2025, 04:3920.10.2025, 04:43

Ja, ja, man kann Halloween super oder ultrablöd finden. Einig sind sich die Freunde und Feinde des Verkleidens aber bestimmt in einem Punkt: Kreative und lustige Kostüme sind IMMER besser als die langweiligen.

Im Internet kursieren jetzt schon ein paar interessante Kostüm-Ideen, die bestimmt auch Leute beGEISTERN, die keine Spuk-Fans sind.

Wer keinen Partner hat oder haben will, muss das Partnerkostüm halt selbst anziehen.

Lustige Halloweenkostüme 2025
Bild: reddit

Das gruseligste Kostüm überhaupt: Ghosting.

Lustige Halloweenkostüme 2025
Bild: instagram

Das perfekte Pärchenkostüm für immer-hungrige Menschen:

Lustige Halloweenkostüme 2025
Bild: instagram

Der Bügeleisen-Abdruck macht diese Idee perfekt.

Lustige Halloweenkostüme 2025
Bild: instagram

Wie praktisch, wenn du an der Party nicht gerne mit Menschen redest.

Lustige Halloweenkostüme 2025
Bild: instagram

Für Fans von Wortspielen:

Lustige Halloweenkostüm Idee für 2025
Bild: x

Der «Cereal Killer».

Wer vor lauter Weltschmerz keine Tränen mehr hat, könnte sich als Meme versuchen.

Die lustigsten Halloweenkostüm-Ideen für 2025
Bild: reddit

Oder hier: Für Faule.

Lustige Halloweenkostüme 2025
Bild: instagram

Der kinderfreie Millennial. Ohne riesiges Kostüm, (vermeintlich) ohne grössere Probleme. ;-)

Für alle Freunde (und Feinde) von Zoom-Meetings.

Die lustigsten Halloweenkostüm Ideen für 2025
Bild: reddit

Hier das Video zur legendären Szene von damals.

Video: YouTube/Guardian News

Als wäre LinkedIn nicht schon gruselig genug ...

Die lustigsten Halloween Kostüm Ideen 2025§
Bild: reddit
21 Beweise, dass LinkedIn vermutlich die bescheuertste Social-Media-Plattform ist

Ein legendärer Klassiker unter den kreativen Kostümen: Karl(a) Klammer.

Die lustigten Halloween Kostüm Ideen 2025
Bild: reddit

Oh, der singende Fisch!

Die besten Halloween Kostüm Ideen 2025
Bild: reddit

Wer nicht gerne tanzt, kann sich ganz einfach (?) versteinern lassen.

Lustige Halloween Kostüm Ideen 2025
Bild: reddit

Halb verstörend und halb lustig: Sexy Dobby.

Halloween Kostüm Ideen 2025
Bild: via buzzfeed

Wie kopflos von Marie Antoinette ...

Die lustigsten Halloweenkostüme für 2025
Bild: reddit

Kennt die jüngere Generation diesen ikonischen Film noch?

Lustige Halloweenkostüme (Ideen) für 2025
Bild: via buzzfeed

«Mrs. Doubtfire»? Anyone?

Für immer eine grossartige Idee: das cringe Stock-Foto

Halloween Kostüme
Bild: reddit

Für alle, die es clean mögen: MEISTER PROPER!!!!

Die lustigsten Halloween Kostüm Ideen für 2025
Bild: reddit

Ohrwurm in 3 ... 2 ... 1 ...

Halloween Kostüme Ideen 2025:
Bild: reddit

Ja, es ist Nickelback. Falls du die nicht magst: tut uns leid.

Bonus:

Und wenn du wirklich einfach überhaupt keine Lust hast, dir ein Kostüm zu besorgen und an eine Verkleidungsparty zu gehen.

Surprise
Dann gehst du einfach nicht. ;-)Bild: instagram

Mehr Halloween-Kram:

