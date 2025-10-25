bedeckt
Halloween-Drinks: Pumkintini und 10 weitere gruselige Rezepte

Trink du deinen Pumpkin Spice Latte – ich nehme derweil einen PUMPKINTINI ...

... oder eines dieser weiteren 10 gruseligen (aber feinen!) Cocktails für die Halloween-Saison!
25.10.2025, 20:2325.10.2025, 20:27
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Spooky Season, allerseits! Zeit, die Skelette, die Fledermäuse und das sonstige Hexen- und Monster-Deko-Krimskrams wieder hervorzuholen! Horrorfilme schauen! Sich lustig verkleiden! Die Kinder beim Trick Or Treat mit allerlei ungesundem Süsszeugs beschenken! Kürbisse schnitzen! Kürbisse essen! Kürbisse ... öh ... trinken?

Pumpkintini .... mmmmmh delicious. Halloween-Cocktails, anyone?
Bild: shutterstock

Doch, doch, da hätten wir was: den Pumpkintini! Und dazu gleich noch zehn weitere Cocktails, die thematisch oder geschmacklich (oder schlicht nur schon vom Namen her) zu Halloween passen.

Inhaltsverzeichnis
Vampire's Kiss 🧛🏻‍♀️Luciferita 😈Black Widow 🕷️Spookito 👻Und nun einige Cocktail-Klassiker, die rein nur schon vom Namen her passen!Bloody Mary 🩸Zombie 🧟‍♂️Corpse Reviver 💀Okay – zurück zu den halloweenigeren Cocktails! Pumpkintini 🎃Psycho Killer 🔪Devil's Margarita 👹

Los geht's! Cheers und Happy Halloween allerseits!

Vampire's Kiss 🧛🏻‍♀️

Wenn es einen Halloween-spezifischen Cocktail gibt, der inzwischen als Klassiker gelten könnte, dann dieser! Oh – und: Wenn du dir etwas Trockeneis besorgen kannst, dann macht es nur noch mehr Spass!

Vampire&#039;s Kiss Cocktail – Happy Halloween. https://www.acouplecooks.com/wp-content/uploads/2021/08/Vampires-Kiss-Cocktail-005.jpg
Bild: acouplecooks.com
6 cl Vodka
4 cl Cranberrysaft
2 cl Chambord
Champagner oder ähnlicher Sprudelwein
Frische Brombeeren oder Kirschen oder Cranberries, als Garnitur
Vodka, Cranberrysaft und Chambord in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Martini-Glas abseihen. Mit Champagner auffüllen und 1-2 frischen Beeren garnieren.
Ach ja ...
... bei allen Drinks, die in einem Cocktailglas/Martiniglas/Coupe serviert werden: Gläser zuerst mit Eiswürfel vorkühlen! Oder (falls dein Tiefkühlfach gross genug ist) im Freezer, okay?

Luciferita 😈

Lucifer ... Margarita ... see what we did there? Ha.

Luciferita. Bzw. Lucifer&#039;s Margarita. Cocktail für Halloween! https://assets.sainsburys-groceries.co.uk/gol/lucifers-margarita/original.jpg
Bild: sainsburys-groceries.co.uk
5 cl Blutorangen-Gin (Beefeater Blood Orange Gin oder Malfy Arancia o.Ä.)
2 cl Limettensaft
1 cl Honig
1 Schuss Tabasco (bei Bedarf)
2 rote Peperoncini (zum Garnieren)
Blutorangen-Gin, Limettensaft, Honig und – bei Bedarf – Tabasco in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in ein eisgekühltes Martiniglas abseihen. Die unteren Enden der Peperoncini einschneiden, sodass sie als «Teufelshörner» am Glasrand sitzen können.

Black Widow 🕷️

Also die Plastik-Spinnen sind fakultativ. (Aber irgendwie lustig, gell?)

Black Widow Cocktail. Happy Halloween! https://hips.hearstapps.com/hmg-prod/images/black-widow-cocktail-lead-66fc1d11e1b91.jpg?crop=1xw:0.9996494917630564xh;center,top&amp;resize=1400:*
Bild: hearstapps.com
4 frische Brombeeren (plus nochmals ein paar fürs Garnieren)
2 cl Limettensaft
6 cl Mezcal
3 cl Traubensaft
2 cl Zuckersirup (oder Agavendicksaft)
Ginger Beer
1 Lorbeerblatt
In einem leeren Cocktailshaker Brombeeren zerstossen. Limettensaft, Mezcal, Traubensaft und Zuckersirup beigeben, mit Eisstücken auffüllen und energisch schütteln. Doppelt abseihen – ergo durch ein feines Sieb direkt über einem mit Eis gefüllten Collins-Glas. Mit Ginger Beer auffüllen und mit dem Lorbeerblatt sowie 2-3 Brombeeren garnieren.

Spookito 👻

Eine gruselige Variante des klassischen Mojito: Dieser schaurig (haha) leckere Cocktail kombiniert die klassischen Bacardi-, Minze- und Limettenaromen mit einem Schuss Grenadine für einen blutrünstigen (hihi) Twist.

Spookito – a Halloween season twist on the classic Mojito https://assets.sainsburys-groceries.co.uk/gol/Spookito/original.jpg
Bild: sainsburys
5 cl Bacardi Carta Blanca Rum
2,5 cl Limettensaft
1 TL Puderzucker
10 frische Minzblätter
1 dl Sodawasser oder Mineral
10 ml Grenadine
1 Minzezweig (zum Garnieren)
Bacardi, Minze, Limette und Zucker in ein Longdrinkglas geben. Mit einem Löffel die Minzeblätter etwas pressen. Zu 2/3 mit Crushed Ice füllen und umrühren. Nochmals mit Crushed Ice bis oben auffüllen und mit Soda toppen; 1x umrühren. Grenadine über den Rücken eines Barlöffels geben – nicht rühren.

Und nun einige Cocktail-Klassiker, die rein nur schon vom Namen her passen!

«Happy Halloween! Darf ich dir einen Zombie anbieten?»

Gib es zu! Mit diesem Satz wolltest du schon immer deine Gäste empfangen!

Bloody Mary 🩸

Naja, wenn es einen Drink gibt, der zur Horror-Thematik passt, dann dieser, der sich auf die englische Königin Mary I. – Mary Tudor – bezieht, die aufgrund ihrer blutigen Protestantenverfolgung im 16. Jahrhundert diesen Beinamen erhielt.

Bloody Mary Cocktail made by a barman - Cocktail shaker
Bild: Shutterstock
5 cl Vodka
1 cl frischer Zitronensaft
1-2 Spritzer Worcestershire Sauce
1-2 Spritzer Tabasco
Etwas Salz und Pfeffer
Tomatensaft
1 kleine Stange Sellerie zum Garnieren
Ein Collins- oder Highball-Glas mit etwas Eis füllen (ein Old-Fashioned-Glas geht auch). Wodka, Zitronensaft und Gewürze beifügen und mit Tomatensaft bis zum Glasrand auffüllen. Vorsichtig umrühren und mit einer Selleriestange und/oder einem Zitronenschnitz garnieren.

Zombie 🧟‍♂️

Okay, und hier der ultimative Tiki-Cocktail! Einer, dessen Name ursprünglich nichts mit Halloween zu tun hatte, sondern aus dem popkulturellen Exotica-Jekami namens Tiki Culture stammt, in das auch karibische Folklore gehört. (Plus noch die Tatsache, dass man nach dem Genuss eines solchen Drinks ziemlich Zombie-mässig unterwegs ist.)

zombie cocktail tiki rum trinken palm springs don the beachcomber bootlegger tiki trinken drinks alkohol 1950s
(In der altehrwürdigen Bar Bootlegger Tiki in Palm Springs steht im Menu explizit, dass man nicht mehr als einen davon serviert bekommt. Nomen est omen, wohl.)
Bild: shutterstock

Und wie es sich für einen echten Tiki-Cocktail gehört, hat er auch gefühlt HUNDERT Zutaten (okay, nicht ganz). Aber fein ist er, der Drink ...

4,5 cl Golden Rum
4,5 cl Jamaican Dark Rum
4,5 cl Overproof Rum
5 cl Ananassaft
2,5 cl frischer Limettensaft
1,5 cl Falernum
1 Schuss Angostura Bitters
1 Barlöffel Grenadine
1 Schuss Pernod
Alle Zutaten mit 150g Crushed Ice in einen Mixer geben und kurz mixen oder in einen Mixbecher und energisch schütteln. In einen grossen Tiki-Kelch geben und mit Minze, Blume oder wasauchimmer garnieren. Mit einem Strohhalm servieren. Nur einen pro Abend trinken!

Corpse Reviver 💀

Vom Namen her gewiss gruselig, gehört diese Drinks-Familie (ja, es gibt eine ganze Reihe «Leichenbeleber»-Cocktails) zu den sogenannten Pick-Me-Ups – Katerdrinks – der Vor-Prohibitionsära. Hier die Ur-Version, erfunden vom grossen Frank Meier, Barchef des Pariser Hôtel Ritz an der Place Vendôme:

Corpse Reviver #1

Corpse Reviver No. 1 Cocktail.
Bild: imago
4 cl Cognac
2 cl Calvados
2 cl süsser Vermouth
Ein Mixglas mit Eiswürfeln füllen. Alle Zutaten hinzugeben. Umrühren und in ein gekühltes Cocktailglas absieben.

Fast bekannter als die obige #1 ist diese zitronige Version:

Corpse Reviver #2

corpse reviver #2 cocktail drinks trinken alkohol
Bild: Shutterstock
Etwas Absinthe
2 cl London Dry Gin
2 cl Lillet Blanc
2 cl Grand Marnier
2 cl frisch gepresster Zitronensaft
Die Innenfläche eines gekühlten Cocktailglases mit ein wenig Absinthe benetzen (horizontal drehen, sodass die Innenfläche vollständig getränkt ist). Übrige Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Glas abseihen.

Es gibt übrigens noch weitere Versionen dieses Cocktails: Kentucky Corpse Reviver, Corpse Reviver #Blue sowie den Savoy Corpse Reviver (alle Rezepte hier).

Der «Leichenbeleber» – der ultimative Kater-Drink?

Okay – zurück zu den halloweenigeren Cocktails!

Etwa:

Pumpkintini 🎃

Da wäre er also, der Kürbis-Cocktail! Ausser dem «-ini»-Suffix hat er ziemlich nichts mit einem Martini zu tun, dafür farblich und geschmacklich umso mehr mit Halloween.

Pumpkintini pumpkin martini cocktails drinks trinken kürbis halloween herbst pumpkin spice
Bild: Shutterstock
Sablés oder ähnliche Guetzli
4 cl weisser Rum
3 EL Kürbispüree
1 cl Ahornsirup
1 cl Bourbon
Je eine Messerspitze gemahlener Zimt, Nelken und Ingwer
2 cl Kokosmilch
Guetzli in einen verschliessbaren Gefrierbeutel geben und mit einem Wallholz zerdrücken. Die Krümel auf einen Teller geben. Den Rand eines Martini-Glases etwas benetzen und dann in die Brösmeli tupfen, sodass ein feiner Kekskrümelrand entsteht. Übrige Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Glas abseihen.

Psycho Killer 🔪

Hey, dieser Drink wurde 2015 von der Fachpresse zum besten Cocktail der Welt gekürt. Killer.

Psycho Killer cocktail trinken drinks alkohol https://www.luxurylifestylemag.co.uk/wp-content/uploads/2017/09/psycho.jpg
Bild: luxurylifestylemag.co.uk
6 cl Rebreast Irish Whiskey
2 cl Campari
1,5 cl Giffard Crème de Cacao
1,5 cl Giffard Crème de Banane
2 Spritzer Absinthe
Ein Mixglas mit Eiswürfeln füllen. Alle Zutaten zugeben. Vorsichtig umrühren und in ein vorgekühltes Nick-&-Nora-Glas abseihen.

Devil's Margarita 👹

Was trinkt der leibhaftige Satan am Abend vor Allerheiligen wohl? Vielleicht diesen Margarita mit Blut- Rotwein-Float:

Devil&#039;s Margarita drink cocktail trinken alkohol halloween https://momsdinner.net/wp-content/uploads/2021/09/Devils-Margarita-1.jpg
Bild: momsdinner.net
5 cl Blanco Tequila
3 cl Limettensaft
2 cl Zuckersirup
1,5 cl Rotwein
Tequila, Limettensaft und Zuckersirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine vorgekühlte Champagner-Coupe abseihen. Den Rotwein vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel auf den Drink geben.
Happy Halloween, allerseits – und cheers!
