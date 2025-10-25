Trink du deinen Pumpkin Spice Latte – ich nehme derweil einen PUMPKINTINI ...

... oder eines dieser weiteren 10 gruseligen (aber feinen!) Cocktails für die Halloween-Saison!

Spooky Season, allerseits! Zeit, die Skelette, die Fledermäuse und das sonstige Hexen- und Monster-Deko-Krimskrams wieder hervorzuholen! Horrorfilme schauen! Sich lustig verkleiden! Die Kinder beim Trick Or Treat mit allerlei ungesundem Süsszeugs beschenken! Kürbisse schnitzen! Kürbisse essen! Kürbisse ... öh ... trinken?

Doch, doch, da hätten wir was: den Pumpkintini! Und dazu gleich noch zehn weitere Cocktails, die thematisch oder geschmacklich (oder schlicht nur schon vom Namen her) zu Halloween passen.

Los geht's! Cheers und Happy Halloween allerseits!

Vampire's Kiss 🧛🏻‍♀️

Wenn es einen Halloween-spezifischen Cocktail gibt, der inzwischen als Klassiker gelten könnte, dann dieser! Oh – und: Wenn du dir etwas Trockeneis besorgen kannst, dann macht es nur noch mehr Spass!

6 cl Vodka

4 cl Cranberrysaft

2 cl Chambord

Champagner oder ähnlicher Sprudelwein

Frische Brombeeren oder Kirschen oder Cranberries, als Garnitur Vodka, Cranberrysaft und Chambord in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Martini-Glas abseihen. Mit Champagner auffüllen und 1-2 frischen Beeren garnieren.

Ach ja ... ... bei allen Drinks, die in einem Cocktailglas/Martiniglas/Coupe serviert werden: Gläser zuerst mit Eiswürfel vorkühlen! Oder (falls dein Tiefkühlfach gross genug ist) im Freezer, okay?

Luciferita 😈

Lucifer ... Margarita ... see what we did there? Ha.

2 cl Limettensaft

1 cl Honig

1 Schuss Tabasco (bei Bedarf)

2 rote Peperoncini (zum Garnieren) 5 cl Blutorangen-Gin ( Beefeater Blood Orange Gin oder Malfy Arancia o.Ä.)2 cl Limettensaft1 cl Honig1 Schuss Tabasco (bei Bedarf)2 rote Peperoncini (zum Garnieren) Blutorangen-Gin, Limettensaft, Honig und – bei Bedarf – Tabasco in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in ein eisgekühltes Martiniglas abseihen. Die unteren Enden der Peperoncini einschneiden, sodass sie als «Teufelshörner» am Glasrand sitzen können.

Black Widow 🕷️

Also die Plastik-Spinnen sind fakultativ. (Aber irgendwie lustig, gell?)

4 frische Brombeeren (plus nochmals ein paar fürs Garnieren)

2 cl Limettensaft

6 cl Mezcal

3 cl Traubensaft

2 cl Zuckersirup (oder Agavendicksaft)

Ginger Beer

1 Lorbeerblatt

In einem leeren Cocktailshaker Brombeeren zerstossen. Limettensaft, Mezcal, Traubensaft und Zuckersirup beigeben, mit Eisstücken auffüllen und energisch schütteln. Doppelt abseihen – ergo durch ein feines Sieb direkt über einem mit Eis gefüllten Collins-Glas. Mit Ginger Beer auffüllen und mit dem Lorbeerblatt sowie 2-3 Brombeeren garnieren.

Spookito 👻

Eine gruselige Variante des klassischen Mojito: Dieser schaurig (haha) leckere Cocktail kombiniert die klassischen Bacardi-, Minze- und Limettenaromen mit einem Schuss Grenadine für einen blutrünstigen (hihi) Twist.

5 cl Bacardi Carta Blanca Rum

2,5 cl Limettensaft

1 TL Puderzucker

10 frische Minzblätter

1 dl Sodawasser oder Mineral

10 ml Grenadine

1 Minzezweig (zum Garnieren) Bacardi, Minze, Limette und Zucker in ein Longdrinkglas geben. Mit einem Löffel die Minzeblätter etwas pressen. Zu 2/3 mit Crushed Ice füllen und umrühren. Nochmals mit Crushed Ice bis oben auffüllen und mit Soda toppen; 1x umrühren. Grenadine über den Rücken eines Barlöffels geben – nicht rühren.

Und nun einige Cocktail-Klassiker, die rein nur schon vom Namen her passen!

«Happy Halloween! Darf ich dir einen Zombie anbieten?»

Gib es zu! Mit diesem Satz wolltest du schon immer deine Gäste empfangen!

Bloody Mary 🩸

Naja, wenn es einen Drink gibt, der zur Horror-Thematik passt, dann dieser, der sich auf die englische Königin Mary I. – Mary Tudor – bezieht, die aufgrund ihrer blutigen Protestantenverfolgung im 16. Jahrhundert diesen Beinamen erhielt.

5 cl Vodka

1 cl frischer Zitronensaft

1-2 Spritzer Worcestershire Sauce

1-2 Spritzer Tabasco

Etwas Salz und Pfeffer

Tomatensaft

1 kleine Stange Sellerie zum Garnieren Ein Collins- oder Highball-Glas mit etwas Eis füllen (ein Old-Fashioned-Glas geht auch). Wodka, Zitronensaft und Gewürze beifügen und mit Tomatensaft bis zum Glasrand auffüllen. Vorsichtig umrühren und mit einer Selleriestange und/oder einem Zitronenschnitz garnieren.

Zombie 🧟‍♂️

Okay, und hier der ultimative Tiki-Cocktail! Einer, dessen Name ursprünglich nichts mit Halloween zu tun hatte, sondern aus dem popkulturellen Exotica-Jekami namens Tiki Culture stammt, in das auch karibische Folklore gehört. (Plus noch die Tatsache, dass man nach dem Genuss eines solchen Drinks ziemlich Zombie-mässig unterwegs ist.)

(In der altehrwürdigen Bar Bootlegger Tiki in Palm Springs steht im Menu explizit, dass man nicht mehr als einen davon serviert bekommt. Nomen est omen, wohl.)

Und wie es sich für einen echten Tiki-Cocktail gehört, hat er auch gefühlt HUNDERT Zutaten (okay, nicht ganz). Aber fein ist er, der Drink ...

4,5 cl Golden Rum

4,5 cl Jamaican Dark Rum

4,5 cl Overproof Rum

5 cl Ananassaft

2,5 cl frischer Limettensaft

1,5 cl Falernum

1 Schuss Angostura Bitters

1 Barlöffel Grenadine

1 Schuss Pernod Alle Zutaten mit 150g Crushed Ice in einen Mixer geben und kurz mixen oder in einen Mixbecher und energisch schütteln. In einen grossen Tiki-Kelch geben und mit Minze, Blume oder wasauchimmer garnieren. Mit einem Strohhalm servieren. Nur einen pro Abend trinken!

Corpse Reviver 💀

Vom Namen her gewiss gruselig, gehört diese Drinks-Familie (ja, es gibt eine ganze Reihe «Leichenbeleber»-Cocktails) zu den sogenannten Pick-Me-Ups – Katerdrinks – der Vor-Prohibitionsära. Hier die Ur-Version, erfunden vom grossen Frank Meier, Barchef des Pariser Hôtel Ritz an der Place Vendôme:

Corpse Reviver #1

4 cl Cognac

2 cl Calvados

2 cl süsser Vermouth Ein Mixglas mit Eiswürfeln füllen. Alle Zutaten hinzugeben. Umrühren und in ein gekühltes Cocktailglas absieben.

Fast bekannter als die obige #1 ist diese zitronige Version:

Corpse Reviver #2

Etwas Absinthe

2 cl London Dry Gin

2 cl Lillet Blanc

2 cl Grand Marnier

2 cl frisch gepresster Zitronensaft Die Innenfläche eines gekühlten Cocktailglases mit ein wenig Absinthe benetzen (horizontal drehen, sodass die Innenfläche vollständig getränkt ist). Übrige Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Glas abseihen.

Es gibt übrigens noch weitere Versionen dieses Cocktails: Kentucky Corpse Reviver, Corpse Reviver #Blue sowie den Savoy Corpse Reviver (alle Rezepte hier).

Okay – zurück zu den halloweenigeren Cocktails!

Etwa:

Pumpkintini 🎃

Da wäre er also, der Kürbis-Cocktail! Ausser dem «-ini»-Suffix hat er ziemlich nichts mit einem Martini zu tun, dafür farblich und geschmacklich umso mehr mit Halloween.

Sablés oder ähnliche Guetzli

4 cl weisser Rum

3 EL Kürbispüree

1 cl Ahornsirup

1 cl Bourbon

Je eine Messerspitze gemahlener Zimt, Nelken und Ingwer

2 cl Kokosmilch Guetzli in einen verschliessbaren Gefrierbeutel geben und mit einem Wallholz zerdrücken. Die Krümel auf einen Teller geben. Den Rand eines Martini-Glases etwas benetzen und dann in die Brösmeli tupfen, sodass ein feiner Kekskrümelrand entsteht. Übrige Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben, energisch schütteln und in das Glas abseihen.

Psycho Killer 🔪

Hey, dieser Drink wurde 2015 von der Fachpresse zum besten Cocktail der Welt gekürt. Killer.

6 cl Rebreast Irish Whiskey

2 cl Campari

1,5 cl Giffard Crème de Cacao

1,5 cl Giffard Crème de Banane

2 Spritzer Absinthe Ein Mixglas mit Eiswürfeln füllen. Alle Zutaten zugeben. Vorsichtig umrühren und in ein vorgekühltes Nick-&-Nora-Glas abseihen.

Devil's Margarita 👹

Was trinkt der leibhaftige Satan am Abend vor Allerheiligen wohl? Vielleicht diesen Margarita mit Blut - Rotwein-Float:

5 cl Blanco Tequila

3 cl Limettensaft

2 cl Zuckersirup

1,5 cl Rotwein Tequila, Limettensaft und Zuckersirup in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In eine vorgekühlte Champagner-Coupe abseihen. Den Rotwein vorsichtig über einen umgekehrten Barlöffel auf den Drink geben.