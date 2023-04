Langjähriger Abba-Gitarrist Lasse Wellander ist tot

Der langjährige Gitarrist der schwedischen Popband Abba, Lasse Wellander, ist einem Bericht zufolge tot. Der Musiker sei am Karfreitag im Alter von 70 Jahren gestorben, wie die schwedische Zeitung «Göteborgs-Posten» am Sonntagabend unter Berufung auf Angaben der Familie berichtete.

Lasse Wellander raucht im Studio bei der Produktion des ABBA Albums 1978. Bild: www.imago-images.de

Die Angehörigen hatten zuvor auch auf der Facebook-Seite von Wellander mitgeteilt, dass der Musiker an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben und im Kreise seiner Lieben eingeschlafen sei. Er sei ein herausragender Musiker, aber vor allem «ein wunderbarer Ehemann, Vater, Bruder, Onkel und Grossvater und noch so viel mehr, was man nicht in Worte fassen kann» gewesen.

Wellander wurde dem «Göteborgs-Posten» zufolge im Jahr 1952 geboren und begann schon als Jugendlicher seine Karriere als professioneller Musiker. Die Popband Abba begleitete er ab den 70er Jahren über viele Jahre hinweg auf mehreren Alben und Touren. Er wirkte auch an den Soundtracks der «Mamma-Mia»-Filme mit. Ausserdem spielte er mit anderen schwedischen Künstlern wie Pugh Rogefeldt und Ted Gärdestad. (saw/sda/dpa)