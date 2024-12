Vorstellung vs. Realität – so wurde die Zukunft wirklich ...

Und, von welchen Dingen warst oder bist du enttäuscht? Was ist nicht so eingetroffen, wie du es dir früher vorgestellt hast? Schreib es uns in die Kommentare.

«Der geile Hund!» Seit 8 Jahren brilliert ein Schweizer in der ARD mit dem «Zürich-Krimi»

Christian Kohlund war ein romantischer Quoten-Garant. Doch dann hatte er genug. Jetzt ermittelt er in einer deutschen Serie, die in Zürich spielt, aber oft in Prag gedreht wird. Und die wie alles, was er anpackt, ein Hit ist.

Es gibt im deutschen Fernsehen Phänomene, die sind irgendwo jenseits der Jetztzeit. Kreuzfahrtschiffe durchpflügen ungerührt die Weltmeere, Tausende von Flugmeilen gehören zum Alltag, Götter in Weiss sind allzeit bereit. Es sind idyllische Kleinstaaten, die von sanften und gerechten Autoritäten regiert werden, von Kapitänen, Luxushotel-Betreibern, Chefärzten, Bergdoktoren oder einer zupackenden Ärztin in einer Praxis mit Meerblick.